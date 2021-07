Modo de preparo

Coloque o azeite numa frigideira junto ao alho e a pimenta. Refogue por um minuto e junte as uvas, o balsâmico e o mel. Tempere com o sal. Coloque a burrata num prato e as uvas refogadas em volta. Regue tudo com mais azeite e as folhas de manjericão. Sirva com fatias de pão.

*Receita cedida por Gui Poulain