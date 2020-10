Arroz vermelho com legumes orgânicos assados e molho romesco

Modo de preparo

Para o molho

3 pimentões grandes

4 colheres (sopa) de azeite

5 dentes de alho picados

Para o sofrito (refogado)

1 1/4 xícara de óleo de girassol

1 cebola grande cortada em cubinhos

1 pimentão grande, sem sementes, cortado em cubinhos

10 dentes de alho médios, cortados em cubinhos

1 cenoura grande ralada

1 buquê de ervas aromáticas (louro, tomilho e alecrim)

2 tomates ralados

3/4 de xícara de vinho branco

Para os legumes

3 beterrabas

2 cenouras sem casca

1 abobrinha

1 couve-flor roxa

200 gramas de sal

3 batatas, sem casca, cortadas em cubos

Talos de couve e de outras verduras de sua preferência

1 cenoura, sem casca, cortada em rodelas

1 beterraba, sem casca, cortada em cubos

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

3 talos de salsão picados

Para o arroz

Azeite

1 dente de alho picado

1 folha de louro

1 quilo de arroz vermelho

Sal a gosto

Brotos para finalizar

Prepare o molho Toste os pimentões em uma grelha ou direto na chama do fogão, sem deixar queimar. Em uma frigideira com o azeite, doure bem os dentes de alho (cuidado também para não deixar queimar). Retire as sementes dos pimentões e leve-os ao liquidificador com o alho e o azeite. Bata até obter uma pasta homogênea. Reserve. Prepare o sofrito Em uma panela com o óleo, junte a cebola, o pimentão, o alho, a cenoura e as ervas e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre. Quando começar a dourar, acrescente o tomate e deixe cozinhar por mais dez minutos. Retire as ervas, despeje o vinho e mantenha no fogo até soltar a crosta que se formou no fundo da panela. Prepare os legumes Em uma assadeira, disponha as beterrabas e as cenouras inteiras, a abobrinha e a couve-flor. Polvilhe com o sal. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Corte as cenouras ao meio no sentido do comprimento, a abobrinha em rodelas e os outros legumes em pedaços. Em uma grelha, toste os demais ingredientes. Transfira-os para uma panela grande, cubra com água e cozinhe por cerca de 30 minutos ou até que fiquem bem macios. Bata os legumes cozidos no liquidificador até obter um caldo consistente. Peneire e reserve. Prepare o arroz Em uma panela grande com um fio de azeite, refogue o alho até dourar. Acrescente o louro e o arroz e misture. Cubra com água e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos. Em uma frigideira grande, leve o arroz cozido ao fogo médio com 1 colher (sopa) do sofrito e 1 colher (sopa) do molho. Adicione duas conchas do caldo de legumes reservado e cozinhe em fogo alto por quatro minutos, até reduzir um pouco. Tempere com sal. Transfira para um refratário e leve ao forno preaquecido a 200°C por cinco minutos ou até formar uma crostinha sobre o arroz. Sirva em pratos fundos ou em panelinhas de ferro com o restante do molho no centro. Disponha os legumes assados por cima e finalize com os brotos.

*Receita da chef Carla Pernambuco