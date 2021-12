Tender com mel, laranja e especiarias

Modo de preparo

Com uma faca, desenhe pequenos losangos sobre o tender bolinha. Na ponta de cada losango, espete um cravo-da-índia. Coloque o tender dentro de uma assadeira. Com um pincel culinário, espalhe o mel por todo o tender. Em seguida, despeje por cima metade do suco de laranja. Cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Abra o forno, retire o papel alumínio e regue o tender com o restante do suco. Deixe assar por mais 35 minutos ou até dourar. Transfira o tender para uma travessa e regue com o molho residual da assadeira.

*Receita do bufê Santa Especiaria