Tábua do Bosco

Modo de preparo

Prepare a focaccia Em uma tigela, una todos os ingredientes, adicione 150 mililitros de água e sove somente o necessário para misturar, sem trabalhar muito a massa. Faça uma bola e enrole em um papel filme. Leve para descansar na geladeira por 48 horas. Em uma fôrma, abra a massa com os dedos, regue com 1 colher (sopa) de azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar.

Prepare a compota Em uma panela em fogo baixo, coloque a pera laminada com o açúcar e o vinagre. Vá mexendo até a pera estar totalmente cozida. Caso fique muito denso, adicione um pouco de água para diluir. Reserve.

Prepare a tábua Em uma frigideira antiaderente em fogo alto, salteie o limão até ficar dourado. Reserve-o e reduza o fogo, adicionando à frigideira o alho com azeite extravirgem até cobrir. Não deixe ferver. Caso seja necessário, desligue o fogo, espere esfriar e deixe em fogo baixo novamente, repetindo o processo por 30 a 40 minutos ou até o alho ficar em consistência de purê. Adicione o sal, retire o alho da frigideira e coloque agora o tomate. Repita o mesmo processo de cocção do alho. Adicione o sal e reserve o tomate junto ao alho. Numa tábua de madeira ou de pedra, coloque a focaccia ao centro e contorne com o limão, a compota, o presunto, os queijos, o alho e o tomate. Decore com alecrim e sirva.

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco