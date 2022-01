Polvo no azeite de tomilho

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a cebola, o alho-poró, a cenoura, uma pitada de sal e o polvo em fogo médio. Após pegar pressão, reduza o fogo, conte 7 minutos e desligue. Reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, coloque o alho com o azeite até cobrir. Não deixe ferver. Caso seja necessário, desligue o fogo, espere esfriar e deixe em fogo baixo novamente, repetindo o processo por 30 a 40 minutos ou até o alho ficar em consistência de purê. Adicione uma pitada de sal e retire o alho da frigideira, reservando-os. Coloque os tomates e repita o mesmo processo de cocção do alho. Reserve o tomate junto ao alho. Em uma frigideira grande, coloque o polvo e regue com azeite. Adicione o tomilho, a cebola, os dentes de alho e os tomates. Doure o polvo dos dois lados e finalize no prato com o agrião. Sirva com um pão de sua escolha, preferencialmente de longa fermentação.

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco