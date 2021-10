Espetinhos de camarão e manga

Modo de preparo

Tempere os camarões com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira com azeite suficiente para quase cobrir o fundo. Em fogo alto, salteie rapidamente os camarões por cerca de 5 minutos. Antes de dourar acrescente o alho e salteie até dourar. Reserve. Corte as mangas em cubos do tamanho do camarão. Em um palitinho, espete um cubo de manga, uma folha de manjericão e, por último, um camarão. Finalize com as raspas de limão e flores comestíveis.

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler