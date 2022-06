20 receitas para um jantar romântico por até 50 reais

Seja para celebrar o Dia dos Namorados, aniversário de casamento ou até mesmo sem um motivo específico, um jantar especial em casa é sempre uma boa opção para celebrar com quem se ama. Além de fugir das filas dos restaurantes, preparar uma refeição no conforto do lar ainda traz a vantagem da economia – e isso sem abrir mão do sabor. Que tal aprender novas receitas gastando, no máximo, 50 reais?

As opções abaixo, que vão de entradinhas para petiscar até sobremesa, vão te deixar com água na boca e são perfeitas para comer bem gastando pouco. Veja a seguir:

PARA PETISCAR

Perfeita para abrir o apetite, essa toast tem sabores delicados.

De ares sofisticados, essa burrata de sabores agridoces vai impressionar como entradinha.

Crocantes e saborosos, esses chips são uma boa opção para não errar.

Leve e fácil de fazer, esse tartare vegetariano é uma opção deliciosa para abrir o apetite.

Esfriou? Essa sopa requintada é uma boa pedida para aquecer e ainda é fácil de fazer!

Essa receita traz uma versão sofisticada e ótima para petiscar da clássica polenta.

Imperdível para quem ama sabores frescos, esse ceviche vai agradar o paladar.

Versão agridoce e vegetariana do ceviche, essa receita é um acerto para quem ama explorar novos sabores.

Para quem não abre mão de uma fritura, esse bolinho é irresistível!

PRATOS PRINCIPAIS

Que tal uma massa nada básica? Essa ganha o sabor especial do tahine.

Para quem ama abóbora, essa receita é imperdível – e prática!

Essa receita clássica é saborosa e ainda usa apenas uma panela!

Que tal uma torta de liquidificador? Essa vegetariana é fácil e saborosa.

Quem não gosta de batata e queijo? Ainda mais quando estão numa receita fácil de fazer!

Para quem quer praticidade, essa receita é a opção perfeita.

Uma bela apresentação para deixar a mesa de jantar mais bonita.

SOBREMESAS

Sobrou banana em casa? Pois essa receita é uma ótima – e saborosa – saída.

Um doce fácil de fazer, esse crepe é delicado e ótimo para fechar um menu romântico.

De sabores bem brasileiros, essa receita da chef Bela Gil vai adoçar a noite.

Para agradar qualquer paladar, essa torta de limão vai muito bem como sobremesa.