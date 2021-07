Tagliatelle com iogurte e cebola caramelizada

Modo de preparo

Coloque uma panela grande de água para ferver para o cozimento da massa. Numa outra panela com azeite em fogo médio, refogue a cebola. A medida que ela for grudando no fundo, pingue um pouco de água para que esse fundo se solte. Quando estiver com uma cor dourada escura, desligue. Reserve. Quando a água da massa ferver, coloque 1 colher (sopa) de sal e espere ferver novamente. Adicione a massa e cozinhe de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, misture numa tigela o iogurte com 1/2 concha de água do cozimento, o tahine, o sal e a pimenta. Logo que escorrer a massa, misture o iogurte temperado e sirva com a cebola e o queijo por cima.

*Receita cedida por Gui Poulain