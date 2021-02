Modo de preparo

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 manga tommy cortada em cubos

1 pimenta dedo-de-moça picada

Suco de 1/2 limão

3 colheres (sopa) de azeite

Coentro, gengibre e sal a gosto

Em um bowl, adicione os pimentões, a manga e a pimenta. Tempere com o suco do limão e o azeite. Misture bem. Finalize com coentro, gengibre e sal.

*Receita cedida por Amanda Francelino (Receitas doces e salgadas para um brunch completo em casa)