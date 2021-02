Toast de queijo de cabra, rabanete e broto de cenoura

Modo de preparo

1 pão rústico, cortado diagonalmente em fatias de meia polegada de espessura

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

150 gramas de queijo de cabra fresco em temperatura ambiente em fatias

1 ½ xícara de rabanetes cortados em fatias finas

Brotos de sua preferência para finalizar

Sal marinho grosso e pimenta-do-reino a gosto

Em uma frigideira preaquecida, toste as fatias de pão até ficarem crocantes dos dois lados. Disponha as fatias em uma travessa e regue-as com 2 colheres do azeite. Coloque por cima as fatias de queijo e de rabanete. Acrescente os brotos e salpique o sal e a pimenta. Finalize regando as fatias com o restante do azeite.

*Receita cedida por Amanda Francelino (Receitas doces e salgadas para um brunch completo em casa)