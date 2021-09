Curau com calda de goiabada

Modo de preparo

Prepare o curau No liquidificador, bata o milho com 670 mililitros de água até virar um creme. Passe a mistura por uma peneira fina. Numa panela média, leve a mistura ao fogo alto, mexendo sempre, até engrossar. A mistura irá engrossar e ferver. Siga mexendo e desligue quando estiver levemente dourado (com cuidado para não queimar e amargar). Tempere com sal e açúcar. Reserve. Em outra panela, acrescente o leite de coco e misture a fécula de mandioca. Leve ao fogo alto e adicione o creme de milho aos poucos. Deixe ferve, mexendo sempre, até cozinhar a fécula e virar um creme denso. Reserve.

Prepare a calda Numa panela média em fogo alto, junte os cubos de goiabada e acrescente 670 mililitros de água, deixe ferver e mexa até dissolver toda a goiabada. Reserve e deixe esfriar.

Montagem Despeje o curau em um refratário de vidro ou em tigelas individuais. Cubra com a calda de goiabada e finalize com canela em pó.

*Receita da chef Bela Gil (Camélia Òdòdó)