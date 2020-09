Bolinho de arroz com requeijão de corte

Modo de preparo

2 xícaras de arroz cozido e temperado

1/2 xícara de queijo meia cura ralado

2 ovos

2 colheres (sopa) de farinha de rosca

1/4 de colher (chá) de fermento químico

1/2 xícara de cheiro-verde picado

1/4 de colher (chá) de sal

300 gramas de requeijão de corte cortado em cubos

Fubá para empanar

Óleo de milho para fritar

Em uma tigela, misture bem o arroz, o queijo, os ovos, a farinha de rosca, o fermento, o cheiro-verde e o sal. Com as mãos úmidas, abra pequenos discos dessa massa, recheie com o requeijão e feche, formando os bolinhos. Passe-os pelo fubá empanando uniformemente. Em uma panela grande com óleo, frite em imersão até ficarem dourados. Deixe escorrer em papel-toalha para que fiquem sequinhos.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Receitas práticas e caprichadas para aproveitar o arroz já pronto)