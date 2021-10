Tartare de tomates com guacamole

Modo de preparo

Prepare o tomate Corte os tomates em cubos bem pequenos. Transfira para um bowl e tempere com sal e azeite. Reserve.

Prepare a guacamole Retire a polpa do avocado com uma colher e amasse com um garfo. Em um bowl, misture a pasta do avocado com a cebola, a salsinha e a maionese. Tempere com limão, azeite, sal, pimenta e tabasco. Cubra com papel filme e leve à geladeira até a hora de servir.

Montagem Em aros ou forminhas de metal, coloque uma camada de tomates, uma de guacamole e finalize com outra de tomates. Retire o aro ou desenforme e finalize com folhas de manjericão e tomates. Ao servir, tempere com shoyu e limão.

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler