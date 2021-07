Sopa de lentilha e curry

Modo de preparo

Coloque o azeite numa panela grande para aquecer em fogo médio. Junte a cebola e refogue até que comece a caramelizar. Junte o alho, a cenoura e o tomate e misture bem. Adicione o curry, o gengibre, a páprica e tempere com sal e pimenta. Junte 1 litro de água e a lentilha e coloque em fogo alto. Tampe a panela e deixe ferver. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos ou até que a lentilha fique cozida, mas sem desmanchar. Adicione mais água, se necessário. Caso prefira, bata no liquidificador para virar um creme. Sirva com um pouco de leite de coco derramado por cima e o coentro. Pode congelar em vasilha tampada por até três meses.

*Receita cedida por Gui Poulain