Macarrão com molho de abóbora assada

Modo de preparo

1 abóbora japonesa pequena

2/3 de xícara de azeite

1 colher (sopa) de temperos secos (orégano, alecrim e tomilho)

1/2 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino

4 dentes de alho picados

2 cebolas pequenas picadas

2 latas de tomate pelado

500 gramas de macarrão grano duro sem ovos

Salsinha fresca picada a gosto

Pimenta calabresa a gosto

Corte a parte superior da abóbora, obtendo uma tampa, e retire as sementes. Com uma colher, espalhe 1/3 de xícara de azeite, os temperos secos, o sal e a pimenta no interior da abóbora e feche com a tampa. Em uma fôrma, leve a abóbora ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos ou até que fique bem macia. Deixe amornar e, com uma colher, retire toda a polpa e reserve. Em uma panela grande, refogue o alho e a cebola no restante do azeite. Adicione o tomate pelado e vá desmanchando-o levemente com uma colher de pau. Tempere com sal e pimenta a gosto. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione a polpa da abóbora reservada e verifique o sal. No liquidificador, bata metade dessa mistura até obter uma textura mais cremosa e devolva à panela com o restante do molho, mexendo bem. Em outra panela grande com água fervente e sal, cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Sirva a massa com o molho, salpicada com salsinha e pimenta calabresa.

*Receita da culinarista Juliana Palma (Um menu vegano com toques franceses para variar o cardápio)