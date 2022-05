Acampamento, trailer e mais: conheça as últimas tendências de viagem

Estar ao ar livre, deitar sob as estrelas e saborear um marshmallow direto na fogueira são atividades em alta quando o assunto é viagem. Segundo um levantamento da plataforma Pinterest, as pessoas estão querendo deixar a cidade para trás e descobrir novas formas de se conectar com a natureza.

As pesquisas por “inspiração de viagem” no site aumentaram em +87% entre março e abril, e continuam a crescer. Além disso, dois dos temas mais pesquisados foram “acampamento” e “acampamento com luxo“, que aumentaram em três vezes. Os dados foram capturados de janeiro a março de 2022 em comparação com o período de outubro a dezembro de 2021.

Ainda na temática, os usuários têm buscado mais sobre decoração para trailer, acampar em barraca e também em SUVs. E, muito provavelmente, a busca tem sido feita por campistas de primeira viagem, já que as pesquisas envolvem dicas e truques para acampar pela primeira vez, dicas do que levar na mochila e até itens básicos para acampar com bebês.

Sabor de ar livre

Já que o assunto mais buscado em viagens é acampamento, as buscas gastronômicas não poderiam ser diferentes: s’mores. Feito a partir da junção de bolacha, chocolate e marshmallow, esse doce americano é uma boa pedida para um acampamento com fogueira – a gente ensina a receita aqui.

Outras receitas da estação para preparar ao ar livre muito buscadas são nachos, bebidas servidas em baldes na praia e carne em papel alumínio para fazer na churrasqueira.

Confira alguns dos tópicos que são tendência: