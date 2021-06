Adicione um toque romântico aos ambientes da casa no Dia dos Namorados

Mesmo com o relaxamento de algumas das restrições de combate à pandemia da Covid-19, fazer um programa fora de casa no Dia dos Namorados, como ir a um restaurante ou passar a noite em um chalé aconchegante, ainda não é uma opção segura.

Há casais que já eram adeptos à comemoração no próprio lar, mesmo antes da quarentena. A justificativa deles é que o local tem um clima mais íntimo, como uma espécie de refúgio. Nós concordamos!

Nos dois casos, é importante ter ideias inovadoras e criativas para transformar o ambiente e fazer com que o dia seja pra lá de especial – e o melhor, utilizando o que tem em casa!

Confira algumas dicas de decoração para surpreender o seu amor ou quem sabe decorar o ambiente em parceria para curtirem desde o início a presença um do outro.

Tudo começa com um bom banho

O banheiro por muitas vezes é esquecido pelos casais, quando o assunto é romance. Porém, o momento do banho é uma bela oportunidade de conexão, que pode ficar ainda melhor com detalhes na decoração.

Deixe as luzes apagadas, a iluminação só por conta de velas ou pisca-pisca e espalhe pétalas de rosa pelo chão para o clima ficar bem intimista. Se você tiver uma banheira, aposte em sais de banho e espalhe algumas pétalas na água também.

Mesa para dois, por favor

O momento olho no olho que acontece durante o jantar pode ser intensificado pela forma como você prepara o ambiente. Mais uma vez, as velas são as suas aliadas e a arte da mesa posta será indispensável para criar algo inesquecível. Pratos em formato de coração, sousplats, guardanapos, taças e os talheres são apostas certeiras para o encontro. Tudo em harmonia acentuará o romance entre o casal.

Você ainda pode incrementar com um vaso de flores ou um objeto que seja significativo para ambos. Na hora de escolher as flores para decoração, não se esqueça que não são apenas as rosas que possuem o seu charme e ar romântico. Deixe a criatividade fluir!

Toalha de mesa xadrez e cesta de palha

Quem disse que piquenique pode ser realizado apenas no parque? Se você conta com um quintal ou até um tapete na sala, não há motivos para não realizar o jantar de vocês de uma forma mais informal e confortável possível: no chão. Coloque almofadas, use pallets ou uma mesinha de centro para apoiar a comida e utilize, mais uma vez, a ideia de mesa posta decorada com flores.

Para a iluminação, utilize as clássicas velas, uma luminária com luz mais suave ou pendure “pisca-pisca” acima da mesa improvisada. Uma cesta de palha com algumas fotos, objetos significativos, um champanhe ou quem sabe os presentes que pretendem dar um outro.

Coisa de filme

A sala é um dos locais da casa em que a gente passa mais tempo, mas, com a decoração certa, a sensação de rotina irá embora e vocês poderão curtir como se fosse um espaço completamente novo. Esqueça o sofá e acomodem-se no tapete. Forre o chão com almofadas e pegue a mantinha preferida de vocês, já que o frio promete nos visitar nesta data.

Para a iluminação, o pisca-pisca pendurado fará toda a diferença. Neste cômodo, a televisão é sua aliada, então escolha um bom filme. Se tiver uma lareira ou aquecedor portátil, aproveite para aquecer o ambiente. Para os mais animados, vale fazer uma cabaninha com edredom, almofada e tudo o que a criatividade permitir.

Bed moment

O quarto é sem dúvidas um dos locais preferido dos casais para decorar e nós nem precisamos falar o motivo, não é mesmo? As decorações com pétalas de rosa neste ambiente nunca falham e a iluminação pode ser feita com qualquer um dos utensílios já citados por aqui: velas, luminária com luz média e pisca-pisca. Para deixar o espaço diferente, também aconselhamos um toque sentimental à decoração com um mural de fotos de vocês.