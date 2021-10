Receitas, bolos, pratos para dividir e drinques: a festa de 60 anos de CLAUDIA

Quantas histórias vivemos ao longo de 60 anos? Certamente, é uma idade a ser celebrada com drinques e receitas saborosas. Neste aniversário de CLAUDIA, nos inspiramos na estação das flores para honrar nosso passado e celebrar as possibilidades de um rico futuro florescendo. Com a ajuda de profissionais talentosos – de louças artesanais a biscoitos pintados à mão –, criamos o clima de festa e convidamos você para brindar com a gente!

ma festa de celebração de 60 anos merece um bolo vistoso – ou melhor, três! –, drinques coloridos para brindar, um cardápio requintado e uma pitada de nostalgia. No mês em que CLAUDIA comemora uma idade tão simbólica, nos inspiramos na estação e nas páginas do primeiro exemplar publicado, em 1961, para celebrar o presente, mas também reverenciando as conquistas passadas. Com a promessa de ser uma publicação útil às mulheres desde sua primeira edição, buscamos manter a palavra com dicas para inspirar você, leitora, a celebrar à sua maneira.

Uma mesa posta com carinho significa dar boas-vindas aos convidados. O olhar atento da table stylist Luiza Albuquerque (@lulualbuquerque) ajudou a criar um cenário elegante ao ar livre, instalado no jardim da Maison Saint Germain (@maison_saint_germain), casa com ares de campo na capital paulista. “Não fico muito presa às regras de etiqueta. Hoje, há mais liberdade para criar. Montar uma mesa é como pintar um quadro, harmonizo cores e texturas e crio movimento”, explica Luiza.

A mesa rústica de madeira contrasta com o delicado trabalho na louça de Beatriz e Mariella Leal, da ​​BoldEye (@boldeyeboldeye), de Florianópolis. Os desenhos são feitos digitalmente e transferidos aos pratos com decalque, de forma individual. Em seguida, as peças são queimadas em um forno a 780 graus. “Para celebrar com carinho, mas com toque moderno, optamos por louças delicadas da coleção Flores do Campo”, contam as sócias.

O generoso arranjo de flores, que percorre toda a mesa, é obra de Karina Mukai, arquiteta da @claricemukai. “Como a ideia é receber em casa, pensamos em criar algo despojado, mas surpreendente, nada que inibisse os convidados”, afirma a decoradora.

Para criar o “efeito jardim”, Karina escolheu flores com tamanhos e texturas diferentes, estruturadas com esponja floral. “A hortênsia é mais volumosa, por isso usamos na base. O delfínio é uma flor alongada e de sua haste saem diversas flores menores. Já a dália é graúda e delicada”, detalha. Por todo o arranjo, a profissional espetou pequenas tangerinas, fruta que, além de dar frescor para o arranjo, cria textura e surpreende.

A primavera aparece ainda em tons pastel e em flores em alto-relevo no bolo (na foto acima) criado por Rachel Ismael, da Dêlha Confeitaria (@delhaconfeitaria). A delicadeza e romantismo do bolo criado por Nati Moura (@natimouradocesfinos) faz referência aos campos de lavanda da região de Provence, na França. “Quis passar a tranquilidade, o romantismo e a delicadeza do lugar, e que a lavanda fosse a maior estrela, mas sem perder sua singeleza”, pontua sobre o bolo, decorado com pó de ouro nas bordas. Inspirado pelos ares bucólicos dos anos 1960, o bolo esculpido por ​​Dayane Luco, da Baking Dreams (@bakingdreams_), traz um arranjo com flor-de-São-Miguel e jasmim-amarelo. “Foi pensado para colocar um sorriso no rosto de quem o olhasse”, explica a confeiteira. Missão cumprida.

COR E LEVEZA

Tetê Mota, do Buffet Rinzler (@buffetrinzler), criou um menu exclusivamente para a comemoração e todos os pratos são finalizados com flores comestíveis. “É para uma recepção no jardim, num dia ensolarado. O menu é fácil de comer, saudável, refrescante e inclui opções veganas. Pensei em receitas norteadas por uma paleta que combinasse com as flores do arranjo”, conta.

Para abrir o apetite, ela preparou uma sopa de beterraba típica da Ucrânia, que ressalta os tons da louça à mesa. Aqui, ela é servida fria e ganha delicadeza com as esferas floridas de queijo de cabra. Os espetinhos de camarão e manga foram oferecidos em palitinhos de bambu, mas a chef dá a dica de experimentar trocar por talos de alecrim, dando um charme extra. O tartare de tomates com guacamole também pode ser feito em formato para compartilhar ou empratado em porções individuais, como na foto – o que segue as normas de distanciamento e higiene do momento.

BAR DE DRINQUES

O mixologista Thiago Monteiro, do Bar Shakers (@shakersoficial), primeiro pensou em um drinque que acompanhasse a sobremesa. “O Naked Lady é um aperitivo que combina com sabores adocicados”, indica. Já o coquetel Paloma refresca em dias ensolarados. Leva tequila, limão-taiti e soda de grapefruit – a crosta de flor de sal e um ramo de alecrim decoram o copo. Com cardamomo e lavanda, o Butterfly Gin & Tonic é feito com gim artesanal, infusionado com lichias e flor feijão-borboleta. “É um coquetel refrescante, levemente adocicado e floral, excelente para eventos durante o dia”, explica Thiago.

A bartender Erika Mendes, da Banqueta Coquetelaria (@banqueta.bar), preparou o coquetel Cupuiá, que exalta os sabores brasileiros – tem cachaça, Cointreau, suco de limão-taiti, soda de cupuaçu e perfume de maracujá.

Já o Magnólia é uma versão incrementada da gim-tônica, com gim orgânico rosé, licor St. Germain e suco de limão siciliano. Com poucos ingredientes e muita personalidade, o Vulgaris é preparado em copo baixo e leva na receita Campari, Ginger Ale e vermute infusionado com beterraba.

BRINDE COM ESTILO

De olho nas tendências, Gabriel Brito, mixologista da Paparazzi Pizza & Drink Bar (@paparazzipizzabar), incluiu no cardápio da festa drinques que agradam no sabor e também no visual. A empresa de Vitória preparou o Cocktail Paparazzi, com gim, morango, limão siciliano e grenadine, um licor não alcoólico feito de sementes de romã.

Delicado no visual, mas de sabor potente, o Down Lemon leva vodca, limão siciliano, redução de gengibre e manjericão, que traz um toque herbáceo ao coquetel. As flores comestíveis usadas nas finalizações são colhidas em Pedra Azul, região capixaba montanhosa.

Um clássico que não pode faltar, o Moscow Mule (de vodca, limão, açúcar e espuma de gengibre) ganha uma finalização com personalidade. Feito com papel de arroz, o topo do drinque é ilustrado com a capa da primeira edição de CLAUDIA, além do logotipo da celebração de 60 anos, que traz o mesmo desenho floral das louças da ​BoldEye.

MIMOS SOB MEDIDA

Na mesa de doces, confeitos personalizados para agradar aos convidados. Confeccionados por Ana Luiza Pinheiro, os biscoitinhos da Joy Biscoitos (@joybiscoitos) são pintados à mão sobre o glacê real e são resultado de muita técnica e estudo.

Formada em artes plásticas, Ana utiliza seu conhecimento para criar tons diversos. “Ao misturar uma pequena quantidade de água no glacê, é possível controlar o desenho desejado. A técnica chama-se wet on wet e exige grande controle da mão nas bisnagas. Para conseguir um resultado realista, uso um pequeno refletor para que haja repetição idêntica e canetas de ponta fina para dar acabamento, como nos cabelos e na gaiola”, explica a confeiteira, que espera 12 horas até a secagem.

Posicionados na pedra floral de quartzito da Cian (@ciancandle), os bombons de Michelle Kallas, da Mica Chocolates (@mica_crafted_chocolates), também são pintados à mão e vêm nos sabores azeite, s’more e morango.

Por fim, os pirulitos florais da Adocique Doces (@​​adocique_doces) são resultado de meses de testes feitos por Daniella Nichi. A receita leva edulcorante natural, ou seja, nada de açúcar refinado, e é “recheada” com flores secas de espécies diversas, criando um jardim à mesa.

Produção: Talheres e taças, Divino Espaço; louça floral, BoldEye; sousplat, Flávia Simons; copo e guardanapo, Atelier Couvert; tábuas e pratos de cerâmica, Fato Ceramics; prato laranja e bowl de vidro, D. Filipa; prato marrom e bowl de cerâmica, Do Barro Cerâmica Artesanal; prato e bowls brancos, Fato Ceramics; guardanapo, Suva Albuquerque; guardanapo de mirtilos, Pistacchio Home; bandeja de rattan, Divino Espaço; copos, acervo do bar; Ilustração/Mariella Gentil Leal/Boldeye; travessa, Tânia Bulhões; guardanapo e tábua floral de mármore, Cian Candle, por Polidoro Home

CONFIRA AS RECEITAS:

Texto e Produção Marina Marques • Concepção Visual e Produção Lorena Baroni Bósio • Fotos Lara Zapata e Raul Rosa (Sonhos Altos Fotografia)