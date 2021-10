Modo de preparo

Em uma coqueteleira adicione gelo, vodca, limão-taiti e a redução de açúcar. Bata bem a coqueteleira e coe com um strainer (filtro). Sirva em uma caneca de cobre com gelo. Finalize com a espuma de gengibre, feita no sifão. Dica: é possível fazer uma decoração personalizada no drinque, utilizando papel de arroz, ou finalizar com um ramo de alecrim.

*Receita cedida pelo Paparazzi Pizza & Drink Bar