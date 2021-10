Aprenda a fazer 8 receitas deliciosas e possíveis de pão caseiro

Atualizado em 14 out 2021, 15h00 - Publicado em 15 out 2021, 16h00

Começar o dia com um café da manhã que inclui pão quentinho é, certamente, um dos prazeres da vida. Afinal, pelo menos para os brasileiros, a primeira refeição do dia precisa incluir um pãozinho com manteiga.

E se a iguaria já é deliciosa, melhor ainda quando feita em casa. Comemorado no dia 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão é uma oportunidade de fazer um pão caseiro – que, além de mais saboroso, é mais saudável.

Abaixo, selecionamos receitas práticas e outras mais elaboradas para colocar a mão na massa e se deliciar! Tem pão de torresmo, azeite com limão, beterraba, abóbora e muito mais. Confira:

A receita da chef Ana Luiza Trajano pode ser recheada com castanha-do-pará com pimenta-de-cheiro, azeitona preta ou cebola roxa com alfavaca.

A dica é servir essa delícia num café da manhã especial.

Aprenda os segredos para fazer esse pão crocante por fora e de fermentação longa.

Essa receita saborosa leva abóbora-cabotiá na massa.

Impossível não amar essa receita bem brasileira com torresmo.

Receita é perfeita para fãs de sabores mais delicados.

Uma receita perfeita para ser servida quentinha com manteiga.

O nome já diz tudo sobre essa receita doce e prática!