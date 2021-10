Modo de preparo

Em uma coqueteleira adicione bastante gelo, vodca, limão-siciliano, xarope artesanal de gengibre e folhas de manjericão. Bata bem a coqueteleira e, logo após coar com strainer (filtro) e peneira, sirva em um copo Rocks com gelo. Decorar com um ramo de manjericão ou ramo de lavanda.

*Receita cedida pelo Paparazzi Pizza & Drink Bar