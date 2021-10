Terra de chocolate

Modo de preparo

Quebre os biscoitos em parte menores e transfira para um processador, batendo até virar uma farofa. Reserve. Em uma tigela, adicione o chocolate e o creme de leite em lata e leve para derreter em banho-maria. Reserve. Na batedeira, bata as gemas até dobrarem de volume. Aos poucos, junte o açúcar e bata até ficar bem cremoso e aerado. Adicione o chocolate derretido à gemada e misture. Reserve. Em outra tigela, bata o creme de leite fresco na batedeira até virar chantili. Cuidadosamente, incorpore o chantili à mistura de gemada e chocolate, até virar uma mousse. Coloque a mousse em um bowl fundo ou em potes individuais. Cubra com a farofa feita com o biscoito. Finalize com as frutas e flores comestíveis.

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler