Borscht com queijo de cabra florido

Modo de preparo

Coloque as beterrabas em uma assadeira com azeite e cubra com papel alumínio. Asse em forno preaquecido a 180ºC até ficarem macias. Reserve. Em uma panela em fogo médio, derreta a manteiga, acrescente a cebola e o salsão e refogue até a cebola ficar transparente. Adicione a beterraba assada e 1 litro de caldo de carne. Cozinhe em fogo alto até ferver, abaixe o fogo e tempere com sal e pimenta. Desligue o fogo e espere amornar. Em um liquidificador processe as beterrabas junto com o restante do caldo, ajustando a quantidade de caldo de acordo com a consistência desejada (mais grossa ou mais liquida). Leve à geladeira e deixe até a hora de servir. Decore as bolinhas de queijo de cabra com flores ou pétalas. Coloque a sopa em bowls individuais, jogue um pouco de creme de leite só para decorar e acrescente as bolinhas de queijo floridas.

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler