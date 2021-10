Livros do mês: os melhores lançamentos para todos os gostos

Atualizado em 16 out 2021, 10h58 - Publicado em 17 out 2021, 10h00

1. A Outra Garota Negra

Zakiya Dalila Harris escreveu o suspense, que envolve a única funcionária negra de uma editora, após trabalhar por três anos no mercado editorial. Já tem uma adaptação para a TV garantida. Intrínseca, R$ 69,90. Compre aqui!

2. A Vida Nunca Será a Mesma

Adriana Negreiros, autora de Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, e ex-editora de CLAUDIA, fala sobre a cultura do estupro no Brasil e compartilha sua triste experiência. Objetiva, R$ 49,90. Compre aqui!

3. Algoritmos da Opressão

Professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Safiya Umoja Noble analisa estudos e dados para mostrar que os mecanismos de funcionamento da internet perpetuam uma cultura racista e sexista. Rua do Sabão, R$ 55. Compre aqui!

4. Anos de Chumbo

Oito contos inéditos de Chico Buarque estão reunidos neste livro. O autor também celebra 30 anos do lançamento de Estorvo com uma edição comemorativa. Companhia das Letras, R$ 59,90. Compre aqui!

5. A Construção de Mim Mesma

Um relato emocionante e sincero de Letícia Lanz sobre o processo de se compreender e se assumir como mulher trans aos cinquenta anos. Objetiva, R$ 49,90. Compre aqui!

6. Flores Selvagens

Essa é a terceira obra do cartunista argentino Ricardo Liniers inspirada em suas três filhas. O livro infantil é repleto de fantasias e surgiu após o autor observar uma foto de seu trio de férias em uma floresta mexicana. VR Editora, R$ 52,16. Compre aqui!

7. História de uma Vacina

A médica brasileira Sue Ann Clemens, chefe do comitê científico da Fundação Bill e Melinda Gates, foi a coordenadora dos estudos da vacina da Oxford/AstraZeneca no Brasil e divide todo o processo aqui. Intrínseca, R$ 49,90. Compre aqui!

8. Luxúria

A turbulenta dinâmica de sua família faz Edie enxergar o impacto de gênero, classe e raça nas relação. É o primeiro romance de Raven Leilani. Companhia das Letras, R$ 64,90. Compre aqui!

9. O Pássaro Secreto

A ruptura com as regras familiares é brutal quando Aglaia descobre que seu pai tem uma filha fora do casamento no romance de Marilia Arnaud. José Olympio, R$ 49,90. Compre aqui!

10. O Regresso de Júlia Mann a Paraty

Baseando-se em fatos reais sobre a vida de personagens históricos, Teolinda Gersão elabora uma trama em que as trajetórias se cruzam, causando surpresa. Oficina Raquel, R$ 59. Compre aqui!

11. Sula

Publicado originalmente em 1973, o segundo romance de Toni Morrison conta sobre a amizade entre duas mulheres e as pressões sociais que incidem nessa relação. Companhia das Letras, R$ 49,90. Compre aqui!

12. Tornar-se Negro

Em 1983, a psiquiatra e psicanalista Neusa Santos Souza publicou este livro sobre como a saúde mental das pessoas negras é impactada pelo racismo sistêmico. A nova versão ganha textos inéditos e novo prefácio. Zahar, R$ 44,90. Compre aqui!

13. Tudo Bem Não Estar Bem

Após presenciar a morte do marido, a psicóloga Megan Devine repensou sua postura diante do luto e quis se desculpar com os pacientes que já havia atendido. Sextante, R$ 49,90. Compre aqui!

14. Comida no Cotidiano

O pesquisador do Instituto Brasil a Gosto e chef de cozinha Max Jacques fala sobre a força identitária e cultural da comida brasileira. Contexto, R$ 35. Compre aqui!