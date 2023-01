Dicas de chef para preparar legumes e verduras com criatividade

Você pode até ser fã de incluir legumes e verduras na sua rotina de alimentação, mas pode confessar que não é sempre que dá aquela disposição para trocar um delicioso hambúrguer ou pizza por um prato de cenouras. Entretanto, é possível incluir mais quantidade desses alimentos no seu dia a dia e, o mais importante, de forma apetitosa. Tendo criatividade no preparo e nos complementos é possível deixar até um chuchu delicioso.

Fã dos pratos com muitos vegetais, a chef Marcella Contipelli, do restaurante Pontremoli, dá dicas de como deixar esses ingredientes mais saborosos e atraentes. Confira a seguir!

Vapor, frigideira, forno: variar no tipo de preparo é essencial

Antes de preparar qualquer vegetal, é importante definir qual será o tipo de cozimento, dessa forma, é possível definir os temperos e acompanhamentos ideais. Além disso, apostar em novos preparos ajuda a descobrir outros sabores e a enxergar cada ingrediente de uma nova forma. Uma batata feita ao forno com alecrim, por exemplo, ganha um sabor totalmente diferente da batata cozida no vapor.

“Uma dica é cozinhar previamente batata, brócolis e cenoura em água e depois finalizar no forno com abobrinha em rodelas também. Sugiro temperar apenas com sal, azeite, pimenta-do-reino e ervas finas”, Marcella Contipelli dá a dica.

A finalização no forno confere mais sabor aos preparos e a possibilidade de um preparo prático, sem sujar muita louça. Apenas se atente em quais ervas utilizar no forno, já que algumas, como o alecrim, podem queimar e ganhar sabor amargo – para evitar que isso aconteça, espalhe bastante azeite também nos temperos. Já na frigideira, a chef sugere usar manteiga para preparar legumes diversos, o que garante um sabor especial e um tom dourado para os legumes.

Diversifique o menu

Provar os mesmos legumes nos mesmos preparos colabora para aquela sensação de mesmice. Sendo assim, procurar novas receitas e testar maneiras diferentes de preparar um mesmo ingrediente pode ser uma boa opção.

Uma dica válida é testar texturas diversas, como num purê, al dente ou até num creme. Muitas vezes, provar o legume numa apresentação diferente pode fazer toda a diferença para o paladar. Não gosta de abóbora? Testar fazer um creme aveludado pode ser uma boa maneira de inseri-la no cardápio.

O ratatouille, por exemplo, é um prato extremamente prático em que os legumes são protagonistas. Reunidos em rodelas e com muito tempero, os ingredientes ganham sabor especial.

Apesar dos legumes poderem ser a estrela do prato, utilizar complementos é uma alternativa para inserir vegetais no cardápio de quem ainda torce o nariz para muitos deles. “Para aqueles que não gostam de ingerir legumes, eu aconselharia prepará-los sempre com algum acompanhamento, como, por exemplo, uma abobrinha recheada de carne moída, ou então berinjela à milanesa”, sugere a chef.

Invista em molhos criativos

Preparar um molho caprichado, que equilibre amargor, dulçor e acidez, é uma ótima maneira de deixar pratos neutros mais saborosos, principalmente as folhas. “Considero a batata e a abobrinha legumes de sabor bem neutro, então dá para incrementar bastante o sabor”, diz a chef. “Um bom molho, com certeza, faz toda a diferença para dar mais sabor. O gostinho do tempero fica mais concentrado e a aparência do prato também pode ficar bem mais interessante.”

Molho de iogurte, mostarda e até bechamel são clássicos para incrementar não só saladas, mas também legumes. Para variar os sabores, dá também para apostar num molho com toque oriental, composto de molho de soja e gengibre.

Na finalização, é possível complementar o preparo com ingredientes que tragam textura, como amêndoas, castanhas e nozes. Um queijo mais forte ralado ou ricota em pedaços também deixa qualquer apresentação mais apetitosa.

Capriche no tempero

De acordo com a chef, o tempero é essencial para valorizar as características de cada legume ou vegetal. “No final, o que prevalece é o sabor dos temperos, e não do vegetal em si”, explica ela sobre a importância de escolher os temperinhos certos.

O tempero básico, como sal e pimenta-do-reino, vai bem para qualquer preparo, seja no vapor ou no forno. Mas a chef indica a cúrcuma para variar o sabor e ainda trazer uma corzinha. “Ela combina muito bem num preparo de batata com alecrim, erva finas e pimenta calabresa”, indica.

Alecrim, cominho, sálvia, salsa, noz-moscada, orégano, curry, cúrcuma, páprica, louro… São muitas as opções para elevar o sabor dos ingredientes, o que vale é ir testando diferentes tipos até chegar no seu sabor favorito. E a chef tem o dela: “o tempero que eu particularmente mais gosto, por mais simples que seja, é a pimenta-do-reino, que é essencial nas minhas receitas”.

Dicas de receitas com legumes e verduras para todos os gostos