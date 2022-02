Salada proteica

Modo de preparo

Em um bowl, misture a quinoa e o grão-de-bico e tempere com as ervas, o missô, o gengibre, o azeite, o sal e a pimenta. Transfira a mistura para o centro de um prato, formando um bolinho, e vá posicionando as folhas ao redor. Salpique as amêndoas, o damasco e finalize com o queijo por cima.

*Receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô