Salada de alho-poró

Modo de preparo

6 alhos-porós limpos (retire a raiz e as pontas das folhas escuras)

Suco e raspas de 1 1/2 limão-cravo ou siciliano

1/2 colher (sopa) de melado de cana

1 pedaço de 2 centímetros de gengibre ralado fino

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara de amendoim torrado e picado

Folhas de endro (dill) picadas a gosto

Em uma panela com água fervente com sal, cozinhe os alhos-porós por cerca de 40 minutos. Descarte a água do cozimento e resfrie-os em água corrente. Esprema delicadamente as folhas com as mãos para retirar o excesso de água. Reserve na geladeira. Em uma cumbuca, misture os demais ingredientes, exceto o amendoim e o endro, com um fouet até obter um molho. Disponha em pratos as folhas de alho-poró enroladas como um novelo e despeje o molho por cima. Finalize com o amendoim e as folhas de endro.

*Receita da culinarista Juliana Palma (Um menu vegano com toques franceses para variar o cardápio)