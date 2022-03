Receita de berinjela, abobrinha e tomate fermentado

Modo de preparo

Prepare o tomate Em um pote de vidro hermético e esterilizado, coloque o tomate e o sal espalhado uniformemente e feche bem. Deixe fermentar na geladeira por no mínimo duas semanas.

Prepare a compota de berinjela Queime as berinjelas direto na chama do fogão. Espere esfriar e retire a pele e as sementes. Retire a polpa, transfira para um bowl e tempere com azeite, alho, suco de limão, sal, pimenta, tomate fermentado, cebola roxa e a anchova.

Prepare as abobrinhas Em uma frigideira, doure as abobrinhas de ambos os lados e tempere com flor de sal. Em um prato, posicione as abobrinhas lado a lado e sirva a compota por cima. Finalize com o azeite e os brotos.

*Receita cedida pela chef Tássia Magalhães, do Nelita