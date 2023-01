Receita de rosti de mandioca

Modo de preparo

Disponha a mandioca ralada em um bowl e tempere com azeite, sal, orégano e cúrcuma. Deixe a mandioca já temperada descansar fora da geladeira, coberta, por 4 horas. Unte uma frigideira pequena com tampa e distribua um pouco da mandioca até cobrir todo o fundo. Se a mandioca estiver seca, jogue um pouquinho de água. Tampe e deixe no fogo médio baixo, quando a mandioca mudar de cor e ficar mais amarelinha destampe e deixe secar em baixo. Quando dourar, vire, tampe e repita o processo. Sirva com queijo cremoso e molho pesto.

*Receita cedida pelas chefs Patricia Helú e Thainá Andrade, do restaurante Caracolla