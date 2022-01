Flor de alcachofra com mascarpone e fonduta

Modo de preparo

Prepare o recheio Em uma frigideira com azeite em fogo médio, doure a cebola e junte a alcachofra. Mexa bem, desligue o fogo e deixe esfriar e adicione o mascarpone. Acerte o sal e reserve.

Prepare a fonduta Em uma panela de fundo grosso ou antiaderente, leve o leite e o creme de leite em fogo médio até ferver. Acrescente o queijo, mexendo sempre para dissolvê-lo, por aproximadamente 5 minutos. Reserve.

Prepare a massa Em um bowl, misture a farinha e os ovos até formar uma massa uniforme. Separe 1/4 da massa e adicione o espinafre em pó apenas na massa maior, misturando bem até ficar numa coloração uniforme. Com o auxílio de um cilindro, molde ambas as massas (branca e verde), separadamente, até estarem finas, mas ainda firmes. Fatie a massa branca em listras compridas. Coloque as tiras por cima da massa verde e cilindre novamente para juntar as duas partes. Corte a massa na metade. Com uma colher, vá inserindo uma porção pequena de recheio por uma das metades, espaçando bem um recheio do outro. Cubra com a outra metade e pressione levemente. Corte a massa ao redor dos recheios com um molde em formato de flor. Cozinhe em água fervente com sal por 5 minutos ou até começar a flutuar. O ponto deve ser al dente.

Montagem Adicione uma concha da fonduta no fundo do prato e, delicadamente, adicione algumas unidades da massa cozida. Finalize com as pétalas de alcachofra e uma cebolinha em cada prato.

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco