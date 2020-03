12 receitas de 30 minutos para fazer durante o isolamento

Com o movimento #EuFicoEmCasa, que pede a quarentena voluntária de quem assim pode fazer a fim de evitar o contágio do coronavírus, grande parte do mundo está passando por um momento de isolamento. Até a pandemia passar e tudo ir lentamente voltando ao normal, a melhor maneira de se alimentar é fazendo suas próprias refeições em casa.

Para não ficar refém apenas do delivery, CLAUDIA sugere 12 receitas para fazer durante o período de isolamento. São opções práticas que prometem facilidade até para quem não é muito íntimo da cozinha — e que ficam prontas em até 15 minutos. Além de ser boa pedida para quem está de home office e não quer perder muito tempo cozinhando. Confira abaixo:

ENTRADAS

Salada Grega

Salada de lentilha vegana

Cuscuz de beterraba com tartar de salmão



Salada de feijão branco e atum em lata

Entrada de frango & laranja

PRATOS PRINCIPAIS

Berinjela com trigo, passas e iogurte

Espaguete mediterrâneo

Bolo de panqueca e sardinha

SOBREMESAS

Bolinho de iogurte com canela

Docinho africano

Abacaxi em calda

Brigadeiro de biomassa de banana verde