Saiba quais são as notícias falsas sobre o coronavírus

Não é de hoje que quando o assunto é saúde, as fakes news parecem ganhar ainda mais força em sua circulação. Desde 31/12/19, quando o novo coronavírus foi descoberto e teve os primeiros casos registrados na China, as informações falsas foram responsáveis por causar pânico desmedido ou negligência em relação às medidas de prevenção ao Covid-19.

Muito se fala que o coronavírus é uma gripe “forte”, mas segundo o Ministério da Saúde, a definição correta é que ele “é uma família de vírus que causam infecções respiratórias”. Por isso, as vítimas infectadas costumam ter sintomas como tosse, febre e dificuldade para respirar. A intensidade desses sinais varia de pessoa para a pessoa, sendo que maiores de 60 anos e pacientes com doenças crônicas e baixa imunidade formam o grupo de risco, que estão mais vulneráveis e podem ter complicações ao contrair o vírus.

Para esclarecer dúvidas sobre a pandemia do coronavírus, que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), separamos algumas notícias falsas relacionadas ao Covid-19.

Notícia falsa: Professor e médico da Unifesp afirma que o vírus está longe de ser letal

Em um vídeo publicado na internet, o docente propagou fake news ao fazer essa afirmação, que vai na contramão das informações de órgãos responsáveis. Segundo o relatório da Universidade Johns Hopkins, com os dados analisados até esta segunda-feira, mais de 170 mil pessoas testaram positivo para o Covid-19 e aproximadamente 7.000 morreram após o contágio.

Notícia falsa: Teste caseiro para diagnosticar o novo coronavírus

Se você receber orientações sobre um teste caseiro para identificar a contaminação pelo coronavírus, saiba que a alternativa não funciona. Nas redes sociais, a orientação é para respirar fundo e prender a respiração por mais de 10 segundos. Caso não haja tosse, a pessoa não está infectada. O Ministério da Saúde afirma que a notícia é falsa. O único teste comprovadamente eficaz é realizado em hospitais públicos, privados ou em laboratórios autorizados.

Notícia falsa: China cancela todos os embarques de produtos por navio até março

Segundo o Ministério da Saúde, o novo coronavírus não deve ser trazido da China por meio dos produtos, já que não há nenhuma evidência. A explicação se dá pelo fato de que o vírus não consegue sobreviver por muito tempo (mais de 24 horas) fora do corpo de outros seres vivos, ou seja, ele não sobreviveria ao período de trafego.

Notícia falsa: Cura contra o coronavírus

A cura para o Covid-19 ainda não foi encontrada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, qualquer informação que apresente medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus é falsa.

Notícia falsa: HIV e coronavírus têm vírus semelhantes

De acordo com um estudo publicado na revista Lancet, ao analisar 10 sequências genéticas do novo coronavírus, notou-se há uma semelhança do Covid-19 com o vírus SARs (COV), o qual conta com o morcego como hospedeiro original e como hospedeiro intermediário animais do mercado de Wuhan. Porém, com o vírus HIV, não há nenhum registro científico aponte similaridade. O Ministério da Saúde também informa que o novo coronavírus não foi criado em laboratório.

Notícia falsa: Coronavírus causa pneumonia de imediato

Como relembramos, os principais sintomas do novo coronavírus costumam ser febre, tosse e dificuldade para respirar. Porém, não é comprovado que a doença provocará imediatamente pneumonia, explica o Ministério da Saúde. Em alguns casos, infecções, como pneumonia, podem aparecer, mas isso não é uma regra. O importante é, na presença desses sintomas, procurar um médico.

Notícia falsa: Medicamentos para prevenir o novo coronavírus

Abacate e cocaína já foram alguns dos elementos apontados imprudentemente por fake news no Brasil, no caso do primeiro, e na França, o segundo. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, não há nenhum medicamento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Por isso, não compartilhe e nem acredite em informações falsas com esse tipo de conteúdo.

O Ministério da Saúde conta com uma página destinada para checar as notícias falsas sobre o novo coronavírus. Sendo assim, em casos de dúvidas, não hesite em procurar recursos desse tipo para entender o que é ou não verdade. Lembre-se: ao compartilhar esse tipo de conteúdo, você coloca em risco à sua vida e das pessoas que estão ao seu redor.