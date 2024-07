Olimpíadas 2024: Os 5 piores uniformes da cerimônia de abertura

Desde que as delegações divulgaram seus uniformes para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024, em Paris, o público vem opinando sobre a qualidade dos trajes.

A escolha do Brasil foi alvo de críticas na internet, por exemplo, mas não é a única a causar polêmica. Trouxemos aqui os uniformes mais comentados (negativamente) desta edição.

Estônia

Criado por Reet Aus, o traje da Estônia para a festa de abertura das Olimpíadas tem as cores da bandeira do país centralizadas na camiseta e utiliza jeans 100% reciclado.

Se por um lado a moda circular foi valorizada pelo público, por outro a falta de elementos que deem o tom esportivo do evento trouxe avaliações negativas para a coleção.

Espanha

O uniforme da Espanha é inspirado na flor de cravo, símbolo importante para o país, e foi assinado pela marca esportiva Joma.

Apesar de traduzir o imaginário espanhol para os looks, os conjuntos foram alvo de piadas pela similaridade com o traje brasileiro – a saia midi, a jaquetinha e as cores da bandeira.

Letônia

Outro uniforme que recebeu críticas nas redes sociais por ser parecido com o do Brasil foi o da Letônia.

A coleção foi produzida pela marca 4F e conta com jaquetas esportivas e saia midi.

México

O México optou por uma paleta de cores que destaca o “rosa mexicano”. A cor é conhecida por representar a “alegria e energia” do país e está presente em plantas, elementos culturais e trajes de diferentes locais.

Além disso, homenageia ícones das cidades mexicanas com estampas nas mangas para representá-los e trouxe um design apelidado de “Victoria Alada”, referenciando o Anjo da Independência que celebra o centenário do início da Guerra da Independência do México.

Mesmo com tantas referências, deixar duas das três peças na cor preta e dar tanto destaque a uma jaqueta que não é esportiva, tornando os looks mais casuais, fez com que o país também fosse criticado.

Itália

Como de costume desde 2012, quem assinou a coleção da Itália para a cerimônia de abertura das olimpíadas foi a grife Armani.

A coleção tem o design esportivo, mas a falta de elementos que mostrem as características únicas do país somado ao fato de que foi feita por um nome de peso da moda internacional – e, com isso, as expectativas são maiores – fez a simplicidade das roupas ser alvo de opiniões negativas na internet.

