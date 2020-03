CLAUDIA libera edição de março na íntegra para quem está em casa

De olho no movimento #EuFicoEmCasa, que pede a quarentena voluntária de quem assim pode fazer a fim de evitar o contágio do coronavírus, a revista CLAUDIA decidiu compartilhar na íntegra a edição de março. Leia, abaixo, todas as matérias da edição vigente das bancas:

–

ALÉM DO ARCO-ÍRIS

Uma discussão sobre o futuro do gênero com Liniker, Cup e Gi

UM PÉ NA ALDEIA E O OUTRO NO MUNDO

A líder indígena Artemisa Xakriabá luta pelo meio ambiente e pelos povos originários

UM ENCONTRO COM DEUS(A)

Mulher trans, professora e reverenda, Alexya Salvador combate a LGBTfobia por meio da educação

SURFISTA PRATEADA

Uma geração de mulheres com mais de 60 anos está reiventando a maturidade

LIVRE PARA SE AMAR

Elas querem romper padrões de beleza inatingíveis

QUEM FAZ SUAS ROUPAS?

As líderes das mudanças na indústria da moda

ATRÁS DO ESPELHO

Ativistas com deficiência querem que o mercado da moda reconheçam seu potencial consumidor

EM BUSCA DE VISIBILIDADE

Em um país com pouca acessibilidade, brasileiras lutam pela inclusão

AS PROTETORAS DA TERRA

Profissionais que estão na vanguarda da briga para salvar o planeta

TECNOLOGIA A FAVOR DA SAÚDE

Quem está pensando nos avanços tecnológicos focados no bem-estar humano

É DIFÍCIL SER JOVEM NO BRASIL

Perdemos o potencial dessa geração ao deixá-la refém das péssimas condições sociais

LUGAR DE FEMINISTA É NA ESCOLA

A geração z intensifica os debates

POESIA APÓS A VERTIGEM

Petra Costa batalha contra o machismo com delicadeza

JUSTIÇA DE SAIA

Juristas em destaque na causa da violência contra a mulher

SEM TEMPO, IRMÃS

Propostas femininas para um amanhã menos desigual

EU SOU PORQUE NÓS SOMOS

O legado de Marielle Franco dois anos após sua morte

GUARDIÃS DO NASCER

Doulas resgatam protagonismo feminino no parto

VOLTA ÀS ORIGENS

Artesãs conquistam autonomia ao resgatar artes tradicionais

FEMINISMO DESDE BEAUVOIR EVOLUIU?

Kate Kirkpatrick avalia os frutos das obras da filósofa