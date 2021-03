Receitas com chocolate para ganhar dinheiro na Páscoa

A chegada de Páscoa é tempo de saborear muito chocolate! Mas, para muitos, é também época de criar uma grande oportunidade de fazer dinheiro. Afinal, como resistir a um Ovo de Páscoa? Nem que seja um pequeno, todo mundo acaba comprando pelo menos um chocolatinho para saborear ou presentear alguém especial.

Com os ovos de chocolate caseiros cada vez mais em alta, a data é uma ótima opção para quem quer fazer uma renda extra, ainda mais em tempos difíceis e de grana curta.

Separamos opções para todos os gostos para quem é iniciante na área ou até mesmo para quem já é especialista em fazer ovos, mas está em busca de novas receitas! Tem ovo de colher, crocante, palha italiana, leite ninho e muito mais! Confira:

Delicioso e delicado, esse ovo agrada qualquer paladar.

A receita da chef Silvia Nicolau rende um ovo de 250g e tem validade de 10 dias.

Com poucos ingredientes, essa receita prática é perfeita para os fãs de brigadeiro.

Quem resiste a uma barra assim? A receita é uma opção de sucesso!

Caprichar nos bombons também é importante! Confira essa receita com recheio de geleia.

Charmosa, a receita pode ser uma bela lembrancinha de Páscoa.

As receitas de sobremesas de colher estão em alta e são fáceis de transportar.

RECHEIOS

Aqui, o recheio entra já na casca do ovo – daí a receita começar do zero. Além de muito criativa, a receita de recheio de Oreo para ovo de Páscoa de colher é uma delícia.

Mix de brigadeiro com biscoito maisena, a palha italiana tem tudo a ver com os doces da Páscoa. Aprenda a fazer com perfeição a receita de recheio de palha italina para ovo de Páscoa de colher.

O segredo da receita de recheio de churros para ovo de Páscoa de colher está na canela. E fica com um gostinho delicioso de infância.

Pense em uma união de sucesso, com doces de que quase todo mundo gosta: ela está nesta receita de recheio de bolo de cenoura com brigadeiro para ovo de Páscoa de colher.

O brigadeiro branco ganha um toque especial nesta receita de recheio de brigadeiro e leite ninho para ovo de Páscoa de colher. Ideal para quem tem espírito de “formiguinha”.

Brownie é uma delícia, doce de leite também. Nesta receita de recheio de brownie e doce de leite para ovo de Páscoa de colher, os dois são unidos e o resultado só poderia ser um: delicioso.

