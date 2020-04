6 filmes para curtir com a família na Páscoa

A Páscoa este ano vai ter um clima ainda mais íntimo e familiar, já que passamos pela nova realidade do distanciamento social. O ficar em casa desafia a criatividade, a estabilidade emocional e até a inspiração para celebrar a data. Afinal, o feriado será apenas entre as pessoas que compartilham o mesmo tempo, segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Se você já sente esgotando as novidades em streaming, CLAUDIA selecionou alguns filmes infantis e juvenis disponíveis no Globoplay, na Netflix e na Amazon Prime para você curtir (e rever) com toda família.

Aladdin

Um dos filmes mais aguardados de 2019, o live-action Aladdin conta com efeitos impecáveis para mostrar a tradicional história de um simples jovem que encontra uma lâmpada mágica. Interpretado por Will Smith, o gênio oferece desejos realizado ao rapaz. Mas a aventura divertida se desenrola com a vontade do jovem conquistar o interesse de uma princesa que está prestes a se casar. O filme está disponível na Amazon Prime. Assista esta e outras séries no Amazon Prime Video.

–

Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa

Quer uma dose de aventura? Então, Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa vai prender a atenção de todos com Sean Anderson na missão misteriosa de encontrar o seu avô em uma ilha isolada no Pacífico. Para encarar a viagem, o garoto ganha a companhia do padrasto Hank, interpretado por Dwayne. Gabato, o Luis Guzmán, é dono de um helicóptero e topa levar os dois para o local, junto com a filha Kailani, Vanessa Hudgens. Na Netflix.

–

A Ovelha Choné, o Filme: A Quinta Contra-Ataca

Uma produção original da Netflix, a animação mostra a chegada de um alienígena à Terra por acidente. A ovelha Choné vê o novo visitante como uma bela oportunidade para viver experiências divertidas e intergaláticas. Mas tudo isso precisa ser feito antes que os responsáveis recuperem a pena extraterrestre do nosso planeta.

–

Hércules

Filme menos conhecido do que os outros, Hércules não foi um dos maiores sucessos da Disney, mas passados 23 anos pode ser revisitado com outros olhos. A narrativa que mistura gospel e o coro grego, as piadas certeiras e ótimas músicas pop, revisitar a história desse mito da mitologia que era filho dos deuses, mas forçado a viver entre os mortais. Hércules precisa realizar um rito de passagem na Terra para provar-se digno de viver com os deuses do Monte Olimpo. Na Globoplay.

Pocahontas

Pocahontas foi outra animação – com lindas canções – que não alcançou seu potencial nos cinemas. A história da bela indígena filha do cacique que ajuda seu povo, e o s brancos invasores, buscar passar a mensagem de aceitação e união diante das dificuldades. Também na Globoplay.

E, sem ser Disney, há opção nacional também. A premiada série Os Detetives do Prédio Azul também está com todas temporadas disponíveis no Globoplay. Para ter ainda mais conteúdo para o resto do isolamento, a sugestão para a Páscoa é de revisitar como tudo começou.

Os Detetives do Prédio Azul – O Início

Em 26 episódios acompanhamos Tom, Mila e Capim, que vivem no Prédio Azul., e investigam situações inesperadas, o que frequentemente alucina a síndica Leocádia.

Ufa! Já são muitas horas ‘cobertas’ com leveza e diversão. Não abuse do chocolate!

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: