21 receitas deliciosas com sobras de Ovos de Páscoa

A Páscoa chegou e com ela vieram os inúmeros ovos de chocolate. Porém, após o fim da data, é muito comum sobrar muito doce ou até acabar enjoando de tanto comer.

Mas há solução! Não é necessário se preocupar em comer tudo antes da data de vencimento, as receitas com sobras são inúmeras e deliciosas, perfeitas para fugir do tradicional sabor de Ovo de Páscoa.

Muitos doces, bolos e sobremesas levam diferentes tipos de chocolates em sua composição. Então por que não reaproveitar os ovos para fazer algumas receitas diferentes e variar o cardápio? Tem receita prática, rapidinha e até as sobremesas dignas de um jantar especial!

Confira 21 receitas de doces para aproveita as sobras de Ovos de Páscoa:

Leia também: 7 receitas de ovos de colher para a Páscoa

+ 6 pratos veganos e deliciosos para o almoço de Páscoa

Siga CLAUDIA no Youtube