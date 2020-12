Vinhos e espumantes para harmonizar com a ceia de Natal

O final do ano chegou e com ele um dos momentos mais aguardados: a ceia de Natal. Mesmo que pequena neste ano, esse momento merece receitas especiais e um brinde.

Branco, rosé, tinto, espumante… Para quem tem dúvidas na hora de escolher um vinho, separamos uma seleção de rótulos que harmonizam muito bem para cada prato típico dessa época do ano – seja ele mais forte, delicado ou até uma sobremesa. Confira dicas de uvas e harmonização de vinho para a ceia:

BACALHAU

Harmonização: Acompanhada por azeitonas e regada em azeite de oliva, a salada de bacalhau é intensa em sabores. O segredo para deixá-la ainda mais especial é harmonizá-la com um branco rico em sabores e boa textura em boca. Mas mesmo sendo um peixe, a harmonização com bacalhau nem sempre é feita com vinho branco. Os ingredientes que compõem a receita e o modo de preparo é que irão dizer qual vinho harmoniza melhor. Um lombo de bacalhau assado, por exemplo, por conta de sua textura fibrosa, suporta um tinto médio. Já uma salada de bacalhau ou bolinho de bacalhau vão melhor com um branco de boa acidez, como um Alvarinho, casta nobre de vinho portugueses.

Sugestões:

Garzón Reserva Albariño 2019, R$ 168, na World Wine

Partridge Unfiltered Sauvignon Blanc 2020, R$ 61,06, na Wine

LENTILHA

Harmonização: A lentilha é uma leguminosa com sabor levemente terroso. A uva Pinot Noir faz o par perfeito por também ser uma casta com notas de terra. Se a lentilha for o prato do Ano-Novo, já que faz parte de tantas superstições, nada melhor que um espumante Rosé Brut para acompanhar.

Sugestão:

Toro Loco D.O. Cava Rosé Brut, R$ 76,35, na Wine

TENDER

Harmonização: O tender tem um sabor acentuado e normalmente é servido com frutas. Harmoniza muito bem com vinhos mais frutados e levemente adocicados. Por ter um toque defumado, o Tender vai bem com vinhos com alguma passagem por barrica. Brancos encorpados, como Chardonnay, Semillon e Fernão Pires, ou tintos médios meio-seco das castas Merlot, Grenache, Primitivo ou um espumante Demi Sec.

Sugestão:

Viña Oria D.O.P. Cariñena Garnacha 2019, R$ 43,41, na Wine

PERNIL ASSADO

Harmonização: Geralmente as carnes suínas têm grande intensidade de sabor e gordura, e o pernil não é diferente. Para acompanhá-lo, a sugestão é um tinto com boa acidez e corpo médio, além de presença de taninos para neutralizar a gordura. Um Merlot, Carménère e Grenache são boas opções. Rosés com coloração escura ou de castas mais tânicas, como Syrah, Malbec e Cabernet Sauvignon também harmonizam bem.

Sugestões:

Partridge Reserva Malbec Rosé 2019, R$ 58,71, na Wine

Vivanco Crianza 2016, R$ 216, na World Wine



AVE RECHEADA COM FAROFA

Harmonização: A carne de ave tem um sabor relativamente neutro, por isso o molho e os acompanhamentos são os fatores que irão determinar a escolha do vinho ideal para acompanhar. Em geral, vinhos brancos, secos e com acidez média são os mais indicados, como Chardonnay e Chenin Blanc. “Se a ave for servida com frutas vermelhas ou pretas, farofa com bacon ou algum outro acompanhamento mais corpulento, um tinto de leve a médio corpo vai bem, como Grenache, Sangiovese, Barbera ou Merlot”, explicam Paula Daidone e Cibele Siqueira, sommelières da Wine.

Sugestões:

Exhib’ Rosé IGP 2018, R$ 140, na World Wine

Urmeneta Chardonnay 2020, R$ 41,06, na Wine



RABANADA

Harmonização: Uma das sobremesas mais clássicas do Natal, as rabanadas são saborosas e acompanhadas por açúcar e canela. A gordura da fritura pede por um vinho branco de acidez elevada e o leite condensado e o açúcar pedem por um vinho doce. A melhor opção é um espumante da uva Moscatel. Se caprichar na canela, pode apostar em um vinho fortificado.

Sugestões:

Espumante André Moscato, R$ 41,06, na Wine

Rossetti Vin Santo del Chianti “Il Nostro” DOC, R$ 248, na World Wine

PANETONE

Harmonização: A massa do Panetone tem um sabor mais neutro, por isso o que dará o tom da harmonização é o recheio. “Os tradicionais com recheio de frutas cristalizadas combinam com vinhos de colheita tardia, como Porto Branco ou um espumante Moscatel. Já os recheados com chocolate, castanhas e frutas secas harmonizam com Porto Tawny”, indicam as sommelières Paula Daidone e Cibele Siqueira.



Sugestão:

Espumante Toro Loco D.O. Cava Brut, R$ 72,82, na Wine

