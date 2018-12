Chef Ana Luiza Trajano prepara ceia de Ano Novo com a cara da família

Ao final da ceia de Ano-Novo, a chef Ana Luiza Trajano come uma romã e guarda sete sementes dentro da carteira. Ela acredita que a tradição atrai dinheiro. Se está perto do mar, pula sete ondas fazendo pedidos. Ainda faz questão de passar a virada de roupa nova e de cor clara.

As tradições são muitas nesta época. Há quem não coma carne de aves porque, como elas ciscam para trás, isso traria atrasos na vida; outros listam tudo que gostariam de esquecer em pedacinhos de papel e depois os queimam. Seja qual for a superstição, o que importa mesmo é reunir pessoas queridas, ter a mesa farta e com opções saborosas para iniciar a nova etapa de maneira prazerosa. “Costumo criar um conceito para a celebração e, daí, penso no cardápio, na decoração e na música”, ensina Ana Luiza, que leva só três dias para colocar em pé uma festança.

Com esses detalhes em mente e pensando especialmente em quem não abre mão de dar uma forcinha à sorte, a paulista montou um menu em que os elementos virtuosos não são os protagonistas. O louro, que tempera o recheio do empadão de pupunha e castanhas (ótima opção vegetariana), e também o arroz com lentilhas, por exemplo, trazem sucesso e reconhecimento, segundo as crendices populares.

Já a pimenta, que dá cor ao cuscuz de farinha de Uarini com camarões, espanta o mau-olhado e a inveja. “Para selar o clima de alegria e carinho, chame a família para participar das preparações. Dividam as tarefas. Cada um pode cozinhar um prato; alguém se encarrega de montar uma playlist legal. Quando todos trabalham com o mesmo intento, os laços de cumplicidade se estreitam.”

Confira as receitas:

