8 tendências de decoração que vão dominar as cozinhas em 2025

Está pensando em renovar o visual da sua cozinha e quer saber o que estará em alta no próximo ano? Conversamos com especialistas para descobrir as tendências de decoração que prometem transformar esse espaço com sofisticação e facilidade. Confira as principais a seguir!

Integração com a área social

A integração da cozinha com a área social está entre as principais tendências dos últimos tempos e deve seguir em alta em 2025. O arquiteto Mauricio Nóbrega explica que essa união aparecerá no uso de tons, revestimentos e materiais semelhantes em ambos os ambientes, criando uma continuidade visual.

Portas de marcenaria e serralheria

Com a crescente integração dos ambientes, portas de marcenaria ou serralheria ganham espaço na decoração. “Essas portas permitem isolar ou integrar os espaços conforme a necessidade”, afirma Fernanda Zeitoune, da Janeiro Arquitetura. Além de versáteis, elas podem funcionar como painéis decorativos.

Cores sóbrias e personalização

Apostar em tons terrosos, como verde-oliva e marrom, é a melhor escolha para quem deseja uma cozinha dentro da moda em 2025. Além disso, a tendência é que o design seja cada vez mais personalizado, atendendo às preferências individuais dos moradores.

Bancadas claras

As bancadas claras ganham espaço graças à evolução tecnológica. “Materiais como pedras ultracompactas oferecem alta resistência a manchas e impactos, além de baixa porosidade”, pontua Fernanda. Ela ainda destaca que esses materiais podem ser usados de formas criativas, como em acabamentos ripados ou revestindo portas e gavetas.

Filetes de alumínio e iluminação natural

Outra aposta é deixar de lado os porcelanatos 3D e os revestimentos brilhosos. “Filetes de alumínio discretos serão usados como elementos de transição entre materiais, substituindo soleiras”, comenta Fernanda.

Design harmônico com a casa

O contraste exagerado entre a cozinha e o restante do imóvel está perdendo força. “Materiais muito distintos, cores intensas ou designs elaborados estão saindo de cena. O foco agora é a harmonia entre os ambientes, evitando reformas drásticas”, explica Mauricio.

Eletrodomésticos inteligentes

A tecnologia também estará presente nas cozinhas de 2025. “Os eletrodomésticos inteligentes, conectados e controlados por aplicativos, vão trazer praticidade e funcionalidade para o dia a dia”, afirma Mariana Monnerat, da MonneArt Arquitetura.

Madeira ecológica

Materiais naturais, como madeira ecológica, estarão em alta. “O inox e os armários de vidro escuro dão lugar a superfícies mais acolhedoras e paletas de cores quentes, como bege e marrom”, observa Mariana.

