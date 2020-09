Como harmonizar vinhos e sobremesas

Ao criar um menu com harmonizações, é comum encontrar dicas para combinar vinho e os mais diversos pratos. Mas e na hora da sobremesa? Harmonizar rótulos com doces não é uma tarefa tão fácil quanto a combinação dos pratos principais. Mas saborear uma torta de limão ou um mil-folhas com um bom vinho pode deixar sua experiência gastronômica ainda mais prazerosa.

Tinto, branco, licor, fortificado… São várias as opções. Para ajudar nessa combinação complexa de sabores, a especialista em enogastronomia Larissa Fin dá algumas informações básicas que ajudam a saber qual o vinho ideal para cada preparo. Confira:

Segundo a especialista, a torta de chocolate ao leite é naturalmente mais doce, e por isso a harmonização ideal seria com um espumante brut para limpar o paladar. Confira a receita.

A acidez das frutas vermelhas vai muito bem com um rótulo brasileiro de espumante Moscatel rosé. Veja a receita.

“Por ser uma sobremesa mais gordurosa e com pouca acidez, o vinho licoroso ou de sobremesa irá compor perfeitamente os sabores de um mil-folhas”, explica Larissa. Confira a receita.

Continua após a publicidade

Um espumantes tipo Asti irá acentuar ainda mais o sabor do limão e fazer a função de harmonizar. Outra opção é um vinho de colheita tardia de uvas brancas, que também fará um belo match. Confira a receita.

A acidez do cupuaçu e o amargor do cacau pedem um vinho maduro. “Minha sugestão seria um Porto tinto ou um Syrah com passagem em madeira”, aconselha a especialista. Veja aqui a receita.

Segundo Larissa, um vinho tranquilo rosé jovem e frutado, ou até mesmo um espumante brut rosé, compõem perfeitamente os sabores. Confira a receita.

Uma receita clássica italiana, o tiramisù pode ser harmonizado com um Vinho do Porto ou Vinho Santo sem risco de erros. “No Brasil temos ótimos licorosos acima de cinco anos que proporcionam uma experiência muito rica”, indica Larissa Fin. Veja a receita.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva