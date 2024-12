Banheiro pequeno: 8 truques certeiros e eficazes para ampliar o espaço

Nem sempre é possível ter um banheiro espaçoso em casa. Porém, ter um cômodo pequeno não significa que as possibilidades de decoração também serão menores. Há várias formas de otimizar o ambiente sem deixar o conforto de lado.

De acordo com as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, “um banheiro bem dimensionado deve permitir uma boa circulação e ter uma disposição eficiente entre móveis e acessórios, de forma que o espaço não pareça apertado. Um banheiro ideal precisa refletir equilíbrio entre funcionalidade, conforto e estética, sempre de acordo com as necessidades de seus moradores”.

Pensando nisso, aqui estão 8 dicas de como aproveitar melhor o espaço do banheiro.

Cores claras

Se o objetivo é ampliar a área, a recomendação é investir em tons mais claros e usar o mesmo revestimento no piso e nas paredes. Isso criará uma única unidade visual, oferecendo a sensação de continuidade e alongamento.

“Cores claras tendem a refletir mais a luz, trazendo maior amplitude visual. Use branco, bege, gelo e tons pastéis. Ter uma base neutra e clara permite que, posteriormente, possam ser usadas cores mais fortes, estampas e texturas com detalhes”, pontuam as profissionais.

Iluminação

Lâmpadas de luz branca, além de gerar amplitude, criam uma atmosfera homogênea, dando a impressão de que o cômodo é maior. Nesse sentido, o modelo de LED é mais eficiente e não esquenta. Além disso, foque na luz natural para melhorar a experiência do espaço.

“É sempre bom ter pontos de luz no teto para uma iluminação geral e uniforme. Espelhos com luz frontal são uma excelente opção para que não haja sombras no rosto. O uso de arandelas frontais ao lado do espelho também podem garantir isso”, informam.

Explore as paredes

Utilize as superfícies disponíveis para criar espaços de armazenamento, como armários, estantes, prateleiras e nichos. Isso ajudará na organização dos objetos e a esconder a bagunça e a sensação de “peso” no ambiente.

Pouco utilizado na hora da decoração, o espaço acima do vaso, por exemplo, pode conter prateleiras para guardar toalhas, plantas, perfumes e cosméticos. “Prateleiras estreitas e delicadas em paredes são indicadas para aproveitar o espaço vertical. Armários superiores pouco profundos com portas revestidas em espelho podem ajudar”, comentam.

Espelhos

Perfeito para a decoração de espaços pequenos, o espelho pode ser um grande aliado na hora de trazer a sensação de um ambiente amplo. Aposte em tamanhos grandes e molduras pouco chamativas.

Box

Aqui, vale destacar que ele deve ser de vidro transparente, para permitir a passagem de luz e não causar a sensação de estreitamento. Além disso, utilize nichos para dispor os shampoos e outros produtos para o cabelo.

Portas

Em um banheiro pequeno, troque a porta tradicional por uma de correr, para, assim, não consumir o espaço no ângulo de abertura. O mesmo vale para as portas dos gabinetes.

Móveis

Para os projetos de banheiros pequenos, planejar os móveis é uma ótima forma de aproveitar o ambiente da melhor maneira, pois as opções sob medida garantem maior funcionalidade e pontos estéticos interessantes. Além disso, eles são desenvolvidos de acordo com o gosto dos moradores e garantem o aproveitamento inteligente de cada centímetro do espaço, variando de acordo com as necessidades.

As arquitetas acrescentam: “O segredo está em aproveitar ao máximo os espaços disponíveis, e para isso o primeiro passo é avaliar o layout geral do banheiro, nunca esquecendo de pensar em uma boa circulação livre para que gavetas e portas possam ser abertas sem obstruções”.

Acessórios

Em banheiros pequenos, o excesso de acessórios pode causar a impressão de sufocamento. Logo, a saída é apostar em itens indispensáveis. Por isso, valorize objetos multifuncionais que embelezem o ambiente.

“Atenção para a harmonia e para as proporções do conjunto é essencial. Em banheiros menores, a escolha de revestimentos e móveis deve ser alinhada para dar continuidade visual ao espaço. Evite peças que criem congestionamento visual”, finalizam as arquitetas.

