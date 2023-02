Como fazer a maquiagem durar no bloco de Carnaval?

É, Brasil, o Carnaval chegou adiantado, com blocos e ensaios acontecendo nas ruas das principais cidades do país. Fantasia escolhida, roteiro pronto, glitter no rosto, no corpo e… O que fazer para a maquiagem durar o dia todo? Antes de mais nada, Ana Lia Vandoni, beauty expert e Gerente Senior de Educação Global Rose Inc., pede que você comece investindo um tempinho extra na preparação da pele. “Uma boa limpeza, hidratação adequada e proteção solar são sempre ótimos amigos de uma pele saudável. Escolha um sérum multifuncional que também seja um bom primer e, em seguida, capriche na hidratação”, diz ela, indicando cremes mais leves, para não pesar no rosto ao longo do dia.

Segundo a especialista, esse passo a passo, que não deixa de ser uma rotina de skincare básica, vai te ajudar a garantir o viço natural. Isso, por consequência, enaltece qualquer sombra colorida ou iluminador que você venha a aplicar depois. “Produtos tecnológicos e livres de toxinas farão refletir o brilho ‘que vem de dentro’.”

Pele pronta, é hora de buscar as referências coloridas para você se jogar na criatividade. “Produtos com acabamento matte geralmente apresentam mais durabilidade pois aderem mais à pele. Porém, para quem ama uma pele glow, basta usar um primer matificante para manter ‘no lugar’ os produtos que virão na sequência”, comenta Ana Lia Vandoni.

Para a maquiadora e apresentadora Vanessa Rozan o truque também mora na construção de camadas que resistem à oleosidade e transpiração. “No lugar uma quantidade enorme de produto, você cria sobreposições finas: um protetor solar com cor e acabamento fosco, depois um pouco de base; um blush cremoso por baixo e uma versão em pó para fixar e prolongar.” Ambas indicam as versões à prova d’água e de longa duração dos seus itens favoritos (tipo máscara para cílios ou base) podem te salvar de ficar com o rosto manchado ou derretido.

Caso você seja da turma da pochete, blush e batom para retoques de cor e até mesmo um pó-translúcido para tirar o excesso de brilho da zona T, “ideal para peles mistas e oleosas”, são alguns dos seus aliados caso decida emendar um rolê no outro.

“Os produtos de textura cremosa dão praticidade na hora de aplicar, reaplicar e/ou intensificar a maquiagem sem muito esforço – sempre com as mãos higienizadas”, avisa Ana. Já Vanessa não é muito fã dos retoques no bloquinho, porque “esse tipo de maquiagem é mais performática, diferente de uma feita para um casamento ou formatura. Mas se você fizer muita questão, leve um corretivo e um hidratante labial com proteção solar.”

Agora, sabemos que a folia se divide em dois tipos de pessoa: aquela que ama incondicionalmente e investe tempo para se preparar e aquela que está apenas acompanhando as amigas. Caso você seja desse segundo time, Ana Lia Vandoni tem a saída: “O look monocromático é uma tendência minimalista que adoro, além de ser prático para retocar. Basta ter um produto multifuncional que pode ser usado como sombra, batom e blush e pronto. Vale aplicar um iluminador para acrescentar um efeito e pronto: com apenas dois produtos você cria um visual”.

Chegando em casa

Pois é, o momento que (quase) ninguém lembra: tirar a maquiagem. Mas ele é extremamente importante para evitar que a sua pele fique obstruída — imagina, todos os dias do Carnaval, voltando do bloquinho, e você dormindo com o rosto e o corpo cheio de produto, suor, glitter? “Dormir de maquiagem pode alterar a microflora natural e desencadear problemas como acne e alergias. Gosto de dizer que a maquiagem é a roupa que a pele usa para sair. E dormir de fantasia não deve ser muito confortável, não é mesmo?! Por isso, antes de dormir, a regra é realizar uma boa limpeza sempre”, aponta a expert.

Deixe separado na bancada da pia o que você vai precisar quando voltar, isso facilita a vida. O mais indicado para a remoção de makes pesadas é o double cleansing: primeiro, você usa um óleo de limpeza facial; em seguida, um gel de limpeza esfoliante. Enxágue o rosto e pronto. Caso sinta necessário, repita o processo. “Sem friccionar o rosto, não esfregue nada, e o algodão é a última coisa que você vai passar”, aponta Vanessa.

Ela tem um truque para remover o glitter: usar um afita crepe, fita mágica ou durex. Cole em cima da região e vá retirando o produto aos poucos. Se sua produção envolver pedras ou cristais, o cleansing oil te ajuda a remover a cola e desgrudar, um a um, os itens do rosto. Um bom banho também te ajudará com os resquícios no corpo e cabelo.