Prepara o protetor solar, o glitter e a fantasia, que já é Carnaval! Na cidade maravilhosa, já tem bloquinho rua fazendo a festa neste final de semana. E até a ressaca carnavalesca já está marcada para abril. Para você não perder nada, a CLAUDIA te dá o guia dos blocos de Carnaval do Rio de Janeiro.

5 de fevereiro – domingo

Piratas Ordinários – às 8h, na Saúde, saída do Largo de São Francisco da Prainha, s/n.

Ensaio Técnico do Multibloco – às 8h, na Lapa, saída da Avenida Gomes Freire, 430, rumo à Rua do Rezende.

Calma, Calma, sua Piranha! – às 9h, em Botafogo, saída da Rua Visconde de Caravelas rumo à Rua Capitão Salomão.

Bloqueen – às 8h, no Flamengo, concentração na Avenida Infante Dom Henrique, 10.

Me esquece – às 8h, no Jardim Botânico, saída da Rua Jardim Botânico rumo à Rua Pacheco Leão.

Mini Seres do Mar – às 9h, em Laranjeiras. Tajeto: Rua Genaral Glicério, Rua Ortiz Monteiro, Praça do Choro.

Vira Lata – às 9h, em São Conrado, saindo do Muro do Gávea Golf Country Clube rumo ao Hotel Nacional.

Se Cair Eu Como – às 10h, em Freguesia, da Praça Calcutá até a Praça da Pedra da Onça.

Folia do Largo do Sape – às 12h, em Bento Ribeiro, na Rua Nuassu, 39.

Amigos da Barra – às 13h, na Barra da Tijuca, na Avenida Lucio Costa, 3.360.

Chá da Alice – às 13h, na Gamboa, na Praça Tiradentes.

Foliões do Rio – às 14, no Jardim Guanabara, com concentração na Praça Jerusalém, em frente ao Esporte Clube Jardim Guanabara.

Bloco das Gambas – às 14h, no Rio Comprido, com saída da Rua Aristides Lobo, 217.

Xodó da Piedade – às 14h, na Piedade, na Rua Silvana, 226.

Banda Cultural do Jiló – às 14, na Tijuca, na Rua Pinto de Figueiredo, 26.

República Suburbana – às 15h, no Méier, na Praça Leão Etíope do Méier.

Coração das Meninas – às 16h, na Gamboa, saindo da Rua Sacadura Cabral, 359.

Morde & Pica Toda Hora – às 16h, em Curicica, na Rua Jorge Faraj, 195-1.

Unidos do Rego Barros – às 16h, no Santo Cristo, na Rua Rego Barros, 72.

Independente do Morro do Pinto – às 17h, no Santo Cristo, com concentração na Rua Farnese, 81.

Tá Chegando a Hora – às 18h, na Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão, 464.

10 de fevereiro – sexta-feira

Banda da Toca do Baiacu – às 16, no Centro, na Rua do Ouvidor, 27.

Zona Mental – às 16h, em Bangu, saindo da Rua Guilherme da Silveira.

Discípulos de Oswaldo – às 17h, em Manguinhos, saindo do Largo do Amorim.

Chroma Aqui na Minha Mão – às 17h, na Lapa, na Rua do Rezende, 34.

Inova Que Eu Gosto – às 17h, no Flamengo, saindo da Praia do Flamengo, 200.

Leão de Pedra – às 18h, no Santo Cristo, saindo da Rua da América, 235.

Batuke Nuclear – às 18h, no Centro, na Rua da Candelária, 65.

Molha o Pé das Oito – às 18, no Centro, saída da Rua Rodrigo Silva.

Bloco Rolado – às 18h, na Praça Maracanã.

Monobloco – às 22h, no Centro, na Fundição Progresso, a partir de R$ 80.

11 de fevereiro – sábado

Céu na Terra – às 6h, em Santa Teresa, concentração no Largo dos Guimarães Rua Almirante Alexandrino.

Chora, Me Liga – às 7h, no Centro, com trajeto na Avenida Presidente Antonio Carlos, 861 a 375.

Estratégia – às 8h, no Centro, no Largo São Francisco de Paula.

Bloco do ECJG – às 8h, no Jardim da Guanabara, saindo da Praça Jerusalém, 33.

Mini Bloco – às 8h, na Tijuca, na Praça Comandante Xavier Filho.

Blocão da Tijuca – às 9h, na Tijuca, na Praça Saes Penna, 54.

Bloco Brasil – às 10h, no Leme, na Praça Júlio Noronha s/n.

Seu Lagarto Mama – às 10h, na Vila Isabel, na Rua Visconde de Abaeté, 139.

Só o Cume Interessa – às 10h, na Urca, Praça General Tibúrcio, s/n.

Esporte Clube Jardim Guanabara – às 10h, no Jardim Guanabara, saindo da Praia da Bica.

Bloco da Pracinha – às 10h, no Jardim Botânico, na Praça Pio XI.

Confraria da Bebidinha – às 12h, na Abolição, da Rua da Abolição 671 rumo à Rua Mario Carpenter.

Urubuzada – às 12h, na Tijuca, saindo da Praça Afonso Pena.

Butano na Bureta – às 13h, no Maracanã, da Rua Senador Furtado, 48 até o número 121.

Bloco da Saara – às 13h, no Centro, saindo da Rua Buenos Aires s/n.

Ninho das Cobras – às 13h, no Centro, no Largo São Francisco da Prainha, 04.

SC Folia – às 14h, na Praça Seca, Rua Interlagos, 99. A partir de R$ 37,50.

Banda da Praia da Bica – às 14h, no Jardim Guanabara, na Praia da Bica, 1.191.

Alegria do Sapê – às 14h, em Bento Ribeiro, saída da Rua Camoropim, 188.

Banda Bandida – às 14h, em Copacabana, na Praça Manoel Campos da Paz.

Põe na Quentinha – às 14h, no Centro, na Rua Dona Zulmira, 41.

Simpatia é Quase Amor – às 14h, em Ipanema, saindo da Rua Teixeira de Melo.

Parei de Beber, Não de Mentir – às 15h, em Curicica, na Praça do Bandolim.

Serrote Afiado – às 15h, no Engenho da Rainha, Rua Mário Ferreira 271.

Flor de Lis – às 15h, no Centro, no Largo São Francisco de Paula.

Balde Sulacap – às 15h, no Jardim Sulacap, saindo de Antônio Mendonça.

Ilha Encosta – às 15h, no Jardim Guanabara, na Praça Jerusalém.

Batuke de Ciata – às 15h, na Saúde, saindo da Rua Argemiro Bulcão, 64.

Pinto Sarado – às 15h, no Santo Cristo, saindo da Rua Sara, 53.

Banda Haddock – às 15h, na Tijuca, saindo da Rua Rua Haddock Lobo, 342.

Somos HG – às 15h, em Honório Gurgel, na Rua Américo Rocha, 1141.

Vitória na Guerra de Rocha Miranda – às 16h, em Rocha Miranda, saindo da Rua Rubis, 299.

Banda do Pechincha de Jacarepaguá – às 16h, no Pechinca, na Estrada do Pau Ferro, 13 até 564.

Perereka Sem Dono – às 16h, em Botafogo, na Rua Henrique de Novaes (esquina Rua Real Grandeza).

Somos MH – às 16h, em Marechal Hermes, na Rua Latife Luvisaro, 20.

Fuzuê… Só Alegria pra Você! – às 16h, em Del Castilho, saindo da Rua Chapadinha.

Seu Kuka é Eu do Grajaú – às 16h, no Grajaú, Praça Professor Francisco Daurea.

Já Comi Pior Pagando – às 16h, na Tijuca, na Rua Leite de Abreu, 10.

Bloco da Mamadeira – às 16h, em Botafogo, saindo do Redondo do Parque General Leandro.

Banda de Vila Isabel – às 16h, em Vila Isabel, saindo do Boulevard 28 de Setembro.

Come e Dorme – às 16h, em Paquetá, saindo da Rua Cerqueira.

Carnageralda – às 17h, no Centro, em local a definir. A partir de R$ 50.

Bloco do Rock – às 17h, no Centro, na Praça Tiradentes.

Ih, é Carnaval! – às 17h, na Urca, da Avenida Pasteur, 250 a 458.

Banda do Tijuca Tênis Clube – às 17h, na Tijuca, saindo da Rua Abelardo Chacrinha Barbosa.

Afoxé Omo Ifá – às 17h, em Vila Isabel, na Praça Barão de Drumond.

Eu Amo a Lapa – às 18h, nos Arcos da Lapa.

Carmelitas – às 18h, no Centro, na Praça Tiradentes.

Bloco da Praia – às 18h, na Praia de Guaratiba, na Rua Barros de Alarcão, 464.

Pink Bloco em Campos – às 20h, no Centro, Rua São Bartolomeu, 29. A partir de R$ 15.

Bloco do Silva – às 20h, no Santo Cristo, Avenida Professor Pereira Reis, 36. A partir de R$ 100.

12 de fevereiro – domingo

Cordão do Boitatá – às 7h, no Centro, saída da Rua Primeiro de Março 66.

Carrossel de Emoções – às 7h, no Centro, 430, rumo à Rua do Rezende.

Blocão de Copacabana – às 9h, em Botafogo, saída da Rua Visconde de Caravelas rumo à Rua Capitão Salomão.

Suvaco de Cristo – às 8h, no Jardim Botânico, saída da Rua Jardim Botânico, 594.

Fogo e Paixão – às 8h, no Centro, no Largo São Francisco de Paula.

Primeiro Amor – às 9h, São Conrado, saindo da Avenida Prefeito Mendes de Morais.

Acorda e Vem Brincar – às 9h, na Vila Valqueire, saída da Rua das Dálias.

Gigantes da Lira – às 9h, em Laranjeiras, saída da Praça Jardim Laranjeiras.

Se não Quiser me Dar, Me Empresta – às 10h, em Ipanema, do Posto 8 (Avenida Vieira Souto) até ao Posto 9 (Rua Vinícius de Moraes).

Perereca Medrosa – às 10h, em Engenho da Rainha, saindo da Rua Ibiapaba.

Unidos da Ribeira – às 10h, na Ribeira, saída da Praça Iaiá Garcia s/n.

Me Perco na Reta Me Acho na Curva – às 10h, no Méier, na Praça Agripino Grieco.

Fuzuê da Ilha – às 12h, em Jardim Guanabara , saindo da Rua Uçá 670.

Timoneiros da Viola – às 12h, no Oswaldo Cruz, na Praça Paulo da Portela.

No Rabo do Pavão – às 12h, no Riachuelo, saída da Rua Vitor Meireles.

Banda da Barra – às 12h, na Barra da Tijuca, saída da Avenida Lucio Costa, 3646.

Quem Num Guenta Bebe Água – às 12h, em Laranjeiras, na Rua Gago Coutinho, 37.

Rodopiando no Tombo do Copo – às 12h, no Rio Comprido, saída da Rua Citiso, 38.

Eu Choro Curto Mas Rio Comprido – às 13h, no Rio Comprido, na Rua Aristides Lobo, 250.

Chaleira do Vidigal – às 13h, no Leblon, saída da Avenida Delfim Moreira número, 25.

Foliões da Abraces – às 14h, em Copacabana, saída da Rua Domingos Ferreira até a Praça do Lido.

Tamo Junto In Folia – às 14h, em Padre Miguel, na Rua Figueiredo Camargo, s/n.

Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta! – às 14h, em Jardim Guanabara , saindo da Rua Uçá 670.

Tá Pirando, Pirado, Pirou! – às 14h, no Jardim Guanabara, na Orla da Praia da Bica.

Vai Tomar no Grajaú – às 15h, no Grajaú, na Avenida Engenheiro Richard, 112.

Foliões da Prainha – às 15h, na Saúde, no Largo São Francisco da Prainha.

Morena do Dom – às 15h, no Centro, na Rua André Cavalcanti, 44.

Pipoca e Guaraná – às 16h, na Tijuca, na Praça Comandante Xavier de Brito, 26.

Larga Onça Alfredo – às 16h, em Laranjeiras, saída da Rua Ipiranga.

Xodó da Piedade – às 16h, na Piedade, na Rua Silvana, 226.

Sementes do Samba – às 16h, na Vila Isabel, saída da 28 de Setembro, 382.

Bloco dos Secretos – às 17h, no Oswaldo Cruz, concentração no Parque de Madureira.

Tá Chegando a Hora – às 18h, na Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão, 464.

15 de fevereiro – quarta

Banda do Tio Marco – às 20h, na Piedade, saída da Rua Porto Valte, 2.

16 de fevereiro – quinta

Loucura Suburbana – às 16h, no Engenho de Dentro, saída da Rua Ramiro Magalhães, 521.

Bloco dus Impussivi – às 17h, no Centro, saída da Avenida Chile, na esquina com a Rua Lélio Gama.

Cobra Sarada – às 17h, em Laranjeiras, saindo do Parque Guinle.

17 de fevereiro – sexta

Bloco das Garizetes – às 12h, no Estácio, saída da Rua Hélio Beltrão, 10.

Carmelitas– às 13h, em Santa Teresa, saída da Rua Dias de Barros, 1.

Vestiu a Camisinha Listrada e Saiu por Aí – às 15h, no Centro, saindo da Rua Nilo Peçanha.

Órfãos do Brizola – às 15h, no Centro, na Rua do Teatro, 29.

Boêmios da Lapa – às 15h, na Lapa, na Rua Alcindo Guanabara, 15.

Bloco dos Bancários – às 15h, no centro, saindo da Rua Nilo Peçanha.

Senta que Eu Empurro – às 16h, no Catete, no Largo do Machado.

Abraço do Urso – às 16h, no Santíssimo, na Estrada dos Sete Riachos, 339.

Banda do Jiló – às 16h, na Tijuca, saindo da Rua Pinto de Figueiredo, 26.

Na Mão do Palhaço – às 16h, no Alto da Boa Vista, saída da Rua Ramiro Magalhães, 521.

Banda do Lido – às 16h, em Copacabana. Trajeto: Avenida Atlantica, entre a Praça Serzedelo Correia e a Praça do Lido.

Eu Sou Eu, Jacaré é Bicho D’água – às 16h, na Vila Isabel, Rua Visconde de Abaeté, 139.

Ninho dos Cobra do Arsenal – às 17h, no Centro, saída da Avenida Graça Aranha.

Cata-Latas do Grajaú – às 17h, no Grajaú, na Praça Nobel.

Caramuela – às 17h, no Méier, na Praça Jardim do Méier.

Te Vejo por Dentro… Sou da Radiologia – às 17h, na Lapa, na Rua Joaquim Lima, 15.

Boêmios da Lapa – às 17h, nos Arcos da Lapa.

Escorrega Mas Não Cai – às 17h, na Saúde, na Rua Sacadura Cabral.

Bloco da Pineapple – às 18h, na Glória, nos Jardins do MAM. A partir de R$ 20.

Bloco das Piranhas do Jefinho – às 18h, em Pedra de Guaratiba, saída da Rua Barros de Alarcão.

Rola Preguiçosa Tarda, Mas Não Falha – às 18h, em Ipanema, saída da Rua Maria Quitéria.

Embaixadores da Folia – às 18h, no Centro, saída da Avenida Nilo Peçanha.

Meia Dúzia de Gatos Pingados – às 18h, Bangu, saída da Avenida Cônego Vasconcelos 30.

Banda dos 300 – às 18h, no Grajaú, na Rua Júlio Furtado, 84.

18 de fevereiro – sábado

Cordão Alegria da Tijuca – às 16h, na Tijuca, saindo da Rua Afonso Pena, 10.

Seu Kuka É Eu do Grajaú – às 16h, no Grajaú, saindo do Largo Irmã Maria Martha Ward.

Rio2Amores – às 16h, na Freguesia de Jacarepaguá. Trajeto: toda a extensão da Rua Bruno Giorgi dentro do Condomínio Rio2.

Banda da Glória – às 16h, na Glória, saindo da Rua do Russel, 30.

O Remédio é o samba – às 16h, em Copacabana, saindo da Av Atlântica, 3.264, rumo ao Posto 6.

Bloco do Camelo – às 16h, em Paquetá, saindo da Praia José Bonifácio.

Aconteceu – às 16h, em Santa Teresa, saindo da Praça do Largo das Neves, 8.

Banda de Ipanema – às 17h, em Ipanema, saindo da Rua Gomes Carneiro, 55.

Afoxé Dan Arar – às 17h, na Vila Isabel, saindo da Rua Visconde de Abaeté.

Esquenta de Padre Miguel – às 17h, em Padre Miguel, com saída da Travessa Gilberto, 866.

Tigre do Coqueiro – às 17h, na Pedra de Guaratiba. Trajeto: Rua Barros de Alarcão, 327 até 467.

Tô Nem Aí – às 18h, no Campo Grande, na Rua Professor Gonçalves (esquina com a Rua Jiçara).

Bloco da Treta – às 18h, no Centro, na Rua Imperatriz Leopoldina, 55.

Me Leva Que Eu Vou – às 20h, no Santíssimo, na Rua Teixeira Campos, 03.

Agytoê– às 6h, no Centro, saindo da Avenida Presidente Antonio Carlos (Praça do Expedicionário).

Me Beija Que eu Sou Cineasta – às 9h, na Gávea, saindo do Planetário da Gávea.

Algodão Doce – às 14h, na Saúde, na Ladeira do Faria, 95.

Planta na Mente – às 14h20, na Lapa, saindo da Praça Cardeal Câmara, s/n.

Me Enterra na Quarta – às 15h, em Santa Teresa, saindo da Rua Monte Alegre, 360.

Chave de Ouro – às 15h, no Engenho de Dentro. Trajeto: Rua Adolfo Bergamini até a quadra do arranco do engenho de dentro.

Batuque das Meninas – às 16h, no Catete, no Largo do Machado.

Bloco da Bey – às 18h, no Centro, na Rua Imperatriz Leopoldina, 55.

24 de fevereiro – sexta

Urubu Malandro – às 17h, na Saúde, saída do Largo São Francisco da Prainha, 23.

Ressaca do Maneirinho – às 18h, na Glória, nos Jardins do MAM.

25 de fevereiro – sábado

Bloco da Anitta – às 7h, no Centro, saindo da Rua Primeiro de Março, 64.

Mulheres de Chico – às 9h, no Leme, na Praça Almirante Julio de Noronha.

Bafafá – às 10h, em Laranjeiras, na Praça São Francisco Salvador.

Aki Pra Você – às 11h, na Freguesia, saindo da Rua do Romancista, 366.

Quizomba – às 11h, na Lapa, saindo da Avenida Mem de Sá, 5.

Chulé de Santa – às 11h, em Santa Teresa, no Largo do Curvelo

Se Essa Rua Fosse Minha – às 12h, no Flamengo, na Praça Sandro Moreira (Rua Marquês de Abrantes, 100).

Vem Comigo Cachaçada – às 13h, na Ribeira, na Praia do Zumbi, 28.

Sem Saída – às 14h, em Botafogo, saindo da Rua General Severiano 76.

Caraxué – às 14h, em Paquetá, saindo da Rua Cerqueira 74.

Alegria da República – às 14h, no Centro, saindo da Rua dos Inválidos, 2.

Sepulta Carnaval – às 14h, no Engenho de Dentro, na Rua Ana Leonidia, 189.

É Pequeno Mas Não Amolece – às 15h, no Recreio dos Bandeirantes, saindo da Praça Professor Henrique Neremberg.

Amor Perfeito – às 16h, no Parque do Flamengo. A partir de R$ 170.

Superbacana – às 16h, na Tijuca, na Praça Castilhos França, 63-87.

Sufridos de Copacabana – às 16h, em Copacabana, na Praça Manuel Campos da Paz.

Bloco da Ressaca – às 17h, em Pedra de Guaratiba, na Rua Barros de Alarcão, 464.

26 de fevereiro – domingo

Monobloco – às 7h, no Centro, concentração na Rua 1º de Março, 66.

Fla Master – às 8h, na Barra da Tijuca. Trajeto: Avenida Lucio Costa 3.360 (próximo ao posto 5) até Avenida Lucio Costa, 2.360 (próximo ao posto 03).

Fofoqueiros de Plantão – às 8h, no Jardim Botânico. Trajeto: Jardim Botânico, 990 (altura da Pacheco Leão) até o TRE na Jardim Botânico.

Condomínio Habitacional Barangal – às 9h, em Ipanema, saindo do Posto 9.

Mulheres Brilhantes – às 10h, na Vila Isabel, na Avenida Boulevard 28 de Setembro, 238.

União dos Blocos da Ilha do Governador – às 11h, na Ribeira, na Praça Iaiá García, 101.

Aí Sim – às 12h, na Tijuca, na Praça Comandante Xavier de Brito.

Vou Te Pescar – às 13h, em Padre Miguel, na Rua C Dois, 13.

Papudinho do Rio Cumprido – às 14h, no Rio Comprido, saindo da Praça Condessa Paulo de Frontin.

Bloco Broxadão – às 14h, em Copacabana, saindo da Avenida Atlântica, 2.440.

Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta! – às 14h, no Jardim Guanabara, com trajeto pela Orla da Praia da Bica.

Amigos da Joaquim Méier – às 14h, no Méier, saindo da Rua Guaju, 5.

Malukos da Beira Rio – às 15h, na Vila Kenedy. Trajeto: Avenida Etiópia, s/n, até a Travessa Latânia, 11.

Concentra Mas Não Sai – às 15h30, na Santa Cruz, na Rua Lopes de Moura, 100.

Mocidade de Santíssimo – às 16h, no Santíssimo, saindo da Rua Oscar de Souza, 150.

Nossobloco – às 16h, na Saúde, na Rua Sacadura Cabral, 75.

Boka de Espuma – às 16h, em Botafogo, saindo da Rua Muniz Barreto, 210.

Carnatrans – às 16h, no Parque de Madureira.

7 de Paus – às 16h, em Vila Isabel, na Avenida Boulevard 28 de Setembro, 238.

Berço do Samba – às 17h, na Lapa, com saída da Travessa do Mosqueira.

2 de abril – domingo

CarnaVraaau – às 16, na Saúde

Não disse que até a ressaca da folia já estava marcada? O bloco CarnaVraaau está previsto para desfilar em Saúde, com público estimado de 500 pessoas, dia 2 de abril. A concentração é às 16h e a dispersão é às 22h. O bloco sairá da Rua Ladeira do Livramento, 51.