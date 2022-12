Os 12 melhores batons vermelhos para você usar no Natal

Nada mais natalino que usar um batom vermelho para celebrar as festas ao lado da família – nem que seja no jantar do dia 24. Por isso, fiquei na missão de encontrar o “vermelho perfeito”, se é que isso seria possível, e passei um mês testando batons de diversas marcas, estilos, acabamentos, fórmulas… O resultado dessa pauta-teste você confere aqui. E bom Natal para todas!

1. Quer um vermelho para o dia a dia? Aposte sem erro no Safe Red (R$ 89), da Simple Organic. A marca de skincare vegano e com fórmulas limpas traz a expertise também para a linha de make. A tonalidade cereja dura na boca, e a textura é bem macia.

2. Com uma ponta que lembra uma canetinha, a Tinted Pen Red My Lips (R$56), da linha Mariana Saad By Océane, preenche muito bem os lábios e de forma intensa. É bastante confortável na aplicação e pode ser seu aliado de última hora.

3. O Rouge Allure 222 Signature (R$ 300), da Chanel Beauty, é ideal para fazer aquele efeito borradinho, deixando o contorno menos definido, para uma maquiagem mais despretensiosa. A cor é quase um tomate, mais aberta e solar — perfeita para o verão.

4. Recém lançamento da Vic Beauté, o Batom Sensa (R$ 115) é super cremoso e fácil de aplicar, tem pouca transferência e dura basicamente o dia todo sem retoques (mesmo com refeições e muita água no meio). O tom Nossa, um vermelho mais fechado, é perfeito para combinar com uma pele mais “nada”, sendo o centro das atenções.

5. O Eudora Glam Micro Plastia na cor Vermelho Rubi (R$ 44,99) é daqueles que cabem em qualquer bolsa, nécessaire, bolso de casaco, vestido… É mais escuro, quase vinho, com bastante pigmentação, mesmo na primeira passada. Pela fórmula que preenche os lábios profundamente, “escondendo” vincos e linhas, a cor fica parecendo um filtro na boca.

6. Lançamento da marca, o batom Rouge Dior Forever 999 (R$ 239), da Dior Beauty, não tem transferência alguma, é macio de passar; a bala é menor que os outros, garantindo mais precisão na hora de aplicar. A cor icônica de monsieur Dior é mais vívida e aberta, perfeita para quem gosta daquele vermelhão mesmo durante o dia.

7. Extremamente macio na hora de passar, o batom Red Velvet (R$ 85), da Care Natural Beauty, tem uma boa cobertura, com tonalidade viva, um vermelho aberto, com fundo mais rosado. A sensação da aplicação é aveludada, mas a durabilidade na boca não é das maiores. Ainda assim, é 100% livre de toxinas, com manteiga de cacau orgânica na fórmula, deixando a boca hidrata por mais tempo, sem craquelar.

8. No melhor estilo multifuncional que a gente ama, o BT Plush Ruby (R$ 57), da Bruna Tavares, é blush e batom. Nas bochechas, cuidado com a alta pigmentação: não passe tudo de uma vez, aplique aos poucos e cresça de acordo com as camadas que desejar. Nos lábios, a mesma lição. Por essa facilidade, você pode usá-lo desde aquele momento “só quero uma corzinha na boca” até um look mais poderoso, digno de festa.

9. Hidratante labial com cor é tudo o que a gente precisa e não sabia. Esse é o Hidra Color Vermelho (R$ 21,35), da Nivea, que, além do cheirinho gostoso, deixa a boca bastante hidratada. A fórmula é composta, principalmente, por manteiga de karité e óleo de amêndoa orgânica. Ótimo para usar no dia a dia ou te salvar naquele momento de colocar um pouco de vida no rosto ao longo do dia.

10. Daqueles simples que não deixam a desejar, o Batom Líquido Mattify Dazzle, na cor Passione, (R$ 49,90), da Hinode, é enriquecido com ácido hialurônico para dar o efeito de hidratação. O aplicador é semelhante ao do gloss, mas o acabamento não é brilhoso.

11. Mesmo depois da saída de Kat Von D da marca, a KVD segue com fórmulas veganas, livres de toxinas e produtos de qualidade profissional. O Batom Líquido Everlasting Hyperlight (R$ 155 na Sephora) é super pigmentado, com acabamento seco e baixíssima transferência. A cor Cobra Lily tem um efeito fosco interessante.

12. Se a sua pira forem lábios super iluminados, com textura mais “molhadinha”, a dica fica com o lançamento da Mary Kay, Batom Líquido com Efeito Vinílico (R$ 99, o kit). Na duplinha do vermelho, vem o rosa: ambos tem o mesmo tipo de efeito e acabamento, daqueles que grudam na boca. O aplicador é ótimo por conseguir distribuir igualmente o produto na hora do uso.