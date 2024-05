Decoração Japandi: 14 projetos de interiores para se inspirar

Você já ouviu falar no estilo Japandi? Uma das mais recentes tendências da decoração, ele é uma fusão entre o minimalismo escandinavo e a estética japonesa, resultando em espaços harmoniosos, funcionais e acolhedores.

Caracterizado por linhas limpas, materiais naturais como madeira e pedra, cores neutras e terrosas, o Japandi promove uma atmosfera de simplicidade sofisticada. Com ênfase na qualidade sobre a quantidade, esse estilo cria ambientes serenos e equilibrados, integrando elementos e funcionalidades de ambas as tradições de arquitetura e design.



Abaixo, selecionamos 14 projetos com decoração no estilo Japandi. Inspire-se!

Os detalhes desempenham um papel fundamental no projeto assinado pelo Estúdio Pluri, pois são eles que representam a personalidade dos moradores e a singularidade do espaço. Cada peça de decoração foi escolhida com cuidado, contribuindo para a atmosfera contemporânea e distinta do ambiente. A paleta de cores neutras, ofereceu uma base versátil que permitiu a incorporação de pontos de cores e texturas de forma harmoniosa.

Repleto de charme, a sensação geral para quem chega neste apartamento assinado pela arquiteta Fernanda Marques é de calor e intimidade. Graças às suas grandes aberturas, que dotam toda sua área social, e íntima, de uma luz deslumbrante.

“A pedido dos meus clientes, dei prioridade ao desenho das áreas sociais, partindo do centro do apartamento, que foi ocupado por uma grande sala de estar, receptiva e acolhedora”, afirma Fernanda. Sem abrir mão de uma abordagem minimalista, que valoriza tanto cheios, quanto e vazios, na escolha do mobiliário, a arquiteta privilegia materiais ancestrais, como o vidro, a madeira e, sobretudo, as rochas.

Com azulejos verticais no frontão da bancada que compreende essa varanda gourmet, o verde ganhou uma camada de apreciação a mais ao ser inserido no ambiente que une as áreas interna e externa. O décor com elementos naturais e tons terrosos complementam o leve e elegante cenário de estilo Japandi. Projeto assinado pela arquiteta Mari Milani.

Para mãe e filha, o Estúdio Elmor projetou um lar intimista para aproveitarem com conforto. Cores claras e calma para longas leituras e montar quebra-cabeça.

A arquiteta Julia Faria idealizou uma área de estar cercada de natureza e iluminação natural resultando em um ambiente de forte estilo Japandi.

Este projeto, assinado pela arquiteta Hana Lerner, possui um living acolhedor com uma seleção cuidadosa de materiais e texturas. A disposição inteligente dos móveis contribui para uma atmosfera acolhedora e convidativa.

Neste projeto, a arquiteta Isabella Nalon apostou no uso de materiais naturais, tecidos, muitas texturas e plantas. A área social é emoldurada por pórticos de madeira combinados aos brises de madeira e à vegetação. Os vasos de cerâmica e a fonte dão o toque final ao estilo Japandi.

Este dormitório à beira do jardim é a definição de refúgio perfeito. O projeto assinado pela arquiteta Rosângela Pena é recheado de luz natural, linho branco e detalhes em palha que criam um aconchego do estilo Japandi.

No duplex assinado pela arquiteta Rafaella Grasnoff, da LOFT7 Arquitetura, os materiais naturais trazem maior leveza aos ambientes.

Neste projeto, o quarto no estilo Japandi é um refúgio sereno para os moradores, onde a decoração simples torna-se um statement. As paredes pintadas em tons suaves e neutros juntamente com a iluminação natural criam uma atmosfera calma e relaxante.

A madeira é um elemento-chave e esconde a entrada para o closet do casal, serve de cabeceira e abriga nichos para obras de arte e objetos. A cama é de estrutura minimalista e baixa, possui base de madeira sólida acolchoada para encaixar perfeitamente no colchão.

No Studio Theodora Home, as curvas arquitetônicas misturadas ao mobiliário orgânico e à combinação de branco e tons pastel recriam com afinco o estilo Japandi.

“É um apartamento neutro para ressaltar os objetos que contam a história e identidade do casal”, explica a equipe do Ateliê Concreto, responsável pelo projeto. Na suíte, as texturas são protagonistas e aparecem na parede de tijolinhos brancos, na cabeceira com tela sextavada e tauari.

Os moradores deste apartamento solicitaram às arquitetas Lívia Dalmaso e Duda Senna espaços que priorizassem o uso da madeira e outros revestimentos mais naturais como pedras, ladrilhos, cerâmicas e tecidos. O resultado de estilo Japandi compreende ambientes de base neutra e de materiais e mobiliário protagonistas.

Nos detalhes, como textura da parede de tijolinhos, os elementos pretos na base neutra e a presença singela, mas marcante de cores revelam o estilo Japandi do projeto assinado pelo escritório BOX14 Arquitetura.