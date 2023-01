23 truques de maquiagem para colocar em prática em 2023

Ano novo, make novo! Com a chegada de 2023, é comum encontrar quem queira abusar da sua criatividade para inovar no make e se expressar através dele. Mas o complexo só acontece depois que o básico é aprendido. Com a pretensão de te ajudar a facilitar as aplicações e melhorar o acabamento, a Claudia separou 23 truques básicos para uma maquiagem simples, mas bonita e durável.

Engana-se quem pensa que a aplicação de mais produto nas olheiras resulta em uma camuflagem maior. Na verdade, é possível que a região fique craquelada e tenha um efeito nada agradável. Ao invés disso, opte por um corretivo colorido, de acordo com as suas necessidades, considerando a imagem abaixo.

Para o batom não manchar os dentes

Ao aplicar o cosmético, coloque um dedo no interior da boca e feche os lábios em formato de bico. Depois, basta puxá-lo para fora com calma, como se estivesse chupando um picolé. Assim, todo o produto que ficaria no interior da boca vai sair antes de entrar em contato com os dentes.

“V” no canto externo do olho

Com a ajuda de uma sombra terrosa e um pincel, faça um V em que as duas pontas saem do meio da pálpebra e com término no final do olho. A técnica desenha seu olhar e traz mais sensualidade para o make.

Fina camada de corretivo na pálpebra

Passar um pouco de corretivo no canto interno ilumina a região e abre seu olhar, o que cria um efeito de região aumentada.

Lápis preto no canto interno

Quem não ama um olhar alongado, não é mesmo? Ao utilizar um lápis preto no canto interno, você tem esse resultado.

Misturar iluminador com hidratante

Um pouco de brilho não faz mal a ninguém! Que tal, então, misturar o iluminador com o seu hidratante? Quem gosta de maquiagem deve se lembrar de quando a técnica passou a ser divulgada nas redes sociais, em 2021. Aqueles que não gostam de partículas brilhantes no rosto, têm a chance de passar no corpo.

Cílios individuais no canto externo

Os cílios postiços incomodam grande parte das pessoas por conta de seu tamanho, além de cobrir parcela importante da maquiagem. Quem prefere um efeito alongado dos olhos, mas também um resultado mais delicado, tem a opção de aplicar alguns individuais apenas no canto externo. Os cílios chamados de cantoneira, aliás, são feitos especialmente para essa função.

Corretivo como base

O corretivo pode ser utilizado como base quando a intenção é deixar o resultado mais natural. Basta passar nas regiões que pretende camuflar, como olheiras e manchas, e espalhar com uma esponja.

Delineador com sombra

Iniciantes no mundo dos delineados e quem prefere um efeito menos artificial geralmente se dão bem ao fazer o desenho com uma sombra. O material é mais maleável, além de ser menos concentrado do que um delineador.

Usar contorno com fundo acinzentado

Embora muitos não saibam, o contorno adequado é o que imita a sombra da sua pele, por isso o acabamento é melhor quando o fundo é acinzentado. A cor, entretanto, varia conforme a tonalidade da pele da pessoa.

Passar bronzer na testa

O bronzer, constantemente confundido com contorno, pode ser aplicado na região da testa para devolver a cor da sua pele que a base retirou. Uma dica importante é verificar seu subtom de pele antes de fazer a compra do produto.

Relacionadas Beleza Descubra o subtom da sua pele e quais batons combinam melhor com ele

Continua após a publicidade

Espalhar pó translúcido

Uma maquiagem duradoura precisa de pó translúcido na finalização. Tenha certeza de que preencheu os cantos em que você transpira mais e os que observa sair com maior rapidez.

Tirar excesso com pincel

O excesso do pó translúcido deve ser removido com a ajuda de um pincel grande, para que não fique acumulado em nenhuma parte do rosto e, dessa forma, garanta algo mais uniforme.

Batom + gloss

O efeito laqueado é simples de ser criado, mas dá total diferença para o make! Basta adicionar um gloss transparente ao batom.

Use curvex

Retirar a máscara para cílios nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente quando são à prova d’água, mas existe uma solução: o curvex. Muitas vezes, seus cílios já estão aí, só precisam ser colocados para jogo, com a ajuda de um instrumento que os curve.

Contorno na boca + corretivo nos cantos

Contornar os lábios é uma maneira de dar mais volume a eles, o que é desejado por muitas pessoas. Para projetar ainda mais sua boca, basta passar um corretivo do tom da sua pele nos cantinhos.

Molhar a esponja

Para impedir que a ferramenta absorva a base e, portanto, o desperdício de produto aconteça, umedecê-la é indicado por especialistas. Com o interior saturado de água, não é possível acumular outro líquido.

Espere o corretivo fixar

Deixar o produto alguns segundinhos em seu rosto antes de espalhar é uma tarefa simples que faz total diferença no resultado final do make. É esse pequeno espaço de tempo que vai servir para uma maior fixação dele.

Blush ao invés de contorno

As amantes do aspecto de queimado do sol ficam felizes ao descobrir que, ao substituir o contorno pelo blush, é possível garantir esse visual. Aplique no nariz, na testa, no queixo e nas bochechas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Dutra (@nickdutra)

Primer para sombra

O primer para sombra é capaz de aumentar a durabilidade dela e, paralelamente, destacar ainda mais a coloração. Isso é ainda mais útil para quem tem pálpebras oleosas, que não seguram o pó.

Fita adesiva para fazer delineado

Manusear o delineador pode ser mais difícil do que parece, por isso colocar uma fita adesiva inclinada no canto externo pode te ajudar a criar uma reta perfeita e simétrica.

O uso do instrumento é adequado quando está de acordo com o produto que ele foi feito para aplicar. O pincel de blush, por exemplo, é diferente do de sombra, e assim por diante. Na imagem a seguir, você entende qual serve para quê.

Máscara borrada? Espere secar para limpar

Apesar de muitas pessoas limparem as manchas criadas pelo rímel assim que os borrados aparecem, uma alternativa é esperar secar para, então, com a ajuda de um algodão umedecido no demaquilante, tirar o manchado. Isso vai impedir que o restante da maquiagem seja comprometido.