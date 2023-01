Aura blush: conheça a tendência em alta no TikTok

A espiritualidade dá o nome ‘Aura’ ao campo de energia que contorna o corpo de alguém, como um halo. Cada indivíduo possui uma cor de aura em formato de gradiente circular que pessoas com a mediunidade elevada conseguem enxergar. Esse conceito popular, nunca comprovado cientificamente, deu espaço para o surgimento de diversas manifestações artísticas, e agora, a maquiagem que está viralizando nas redes sociais: o aura blush.

A técnica é fácil e consiste em utilizar diferentes cores de blush, ou até sombras coloridas na região das maçãs do rosto, criando um efeito de degradê parecido com uma aura. A maioria dos vídeos usam tons de laranja e rosa para criar o efeito, sem esquecer, é claro, do iluminador.

Os produtos mais indicados para essa técnica são os blushs e sombras em creme, por espalharem facilmente, mesclando as cores e dando o resultado esperado. Mas com um bom pincel, os produtos em pó também podem ser bem aproveitados.

Aprenda a fazer o aura blush

Para realizar o truque de mistura de cores você deve ter em mãos duas ou mais cores de blush, em consistência cremosa, podendo ser compacto ou líquido. Para aplicar, você pode utilizar um pincel grosso com cerdas macias, ou até mesmo seu dedo: o importante aqui é espalhar bem.

Primeiro, utilize uma cor de blush e espalhe em formato circular por toda a bochecha. Em seguida, troque o produto e no centro desse “círculo” aplique outra cor. Disperse a ponto de criar um degradê com a primeira cor escolhida. Por último, adicione o iluminador ou, ainda, uma terceira opção de blush.

A técnica pode ser uma aposta perfeita para as maquiagens de Carnaval, por misturar cores quentes e vibrantes, podendo ir do amarelo, ao laranja, rosa e até mesmo roxo, dando uma coloração divertida para a make.