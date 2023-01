Máscara de cílios: como escolher, usar e até arrumar erros

A máscara de cílios é um dos queridinhos na maquiagem, em quase todas as produções, o item não pode faltar. No entanto, no momento da aplicação, podem surgir dúvidas de qual a melhor forma de utilizar o produto. A maquiadora Vanessa Rozan conversou conosco para sanar todas as dúvidas, dar dicas e ainda nos contou seus produtinhos favoritos.

Como aplicar a máscara de cílios?

“Não existe apenas uma forma correta, acho que cada uma acaba, com o tempo, encontrando o seu jeitinho e, óbvio, que a sua máscara também. Você vai se ajustando a ela conforme vai usando o pincel e entendendo qual é o melhor ângulo para que a máscara funcione”, conta Vanessa.

Essa técnica de aplicação faz com que os fios fiquem alongados e mais encorpados. Vanessa compara a forma de usar o produto com uma escova de cabelo, sempre modelando os cílios. A dica essencial para aproveitar 100% da sua máscara de cílios é fazer o movimento de baixo para cima, ou seja, da raiz dos cílios até as pontas. “Você deve encaixar bem o pincel na raiz dos cílios num movimento de zigue-zague para que as cerdas entrem bem entre os cílios, depositem bastante produto aí, só depois disso, você puxa para cima”, explica.

A maquiadora aponta também que, ao contrário do que você já pode ter ouvido, não é uma boa ideia tirar o excesso de máscara no aplicador. “Isso acaba ressecando o produto mais rapidamente, porque fica ao redor da embalagem. Então, é melhor você rodar o pincel dentro da embalagem ao invés de chuchar para pegar bem o produto”, afirma Vanessa.

A máscara de cílios após aberta, tem a validade de até seis meses. “É preciso que você descarte essa máscara cílios corretamente para iniciar uma nova. Portanto, evite abrir várias ao mesmo tempo”, explica a maquiadora e fundadora do Liceu de Maquiagem, que ainda conta anotar num calendário a data de abertura dos produtos.

Qual máscara de cílios escolher?

Um dos requisitos para escolher sua máscara de cílios é saber o que você quer, fios alongados, volumosos ou separadinhos. O que determina isso é o modo de aplicação e as cerdas, além da fórmula do produto. “O pincel pode fazer uma coisa e a fórmula outra, ou seja, é um combinado de ações.”

Vanessa explica que existem, basicamente, dois tipos de pincéis. O tradicional são cerdas mais separadas, normalmente, quando você tira o pincel da base, ele vem carregado de produto, o que dá mais volume aos fios. Outro modelo é de cerdas menores e juntinhas, que tem o aspecto de um pente, o que faz com que o produto seja distribuído ao longo de todos os cílios, os alongando e separando.

Vanessa ainda contou quais são suas máscaras de cílios favoritas, confira:

Como retirar o borrado

“A primeira dica para retirar o borrado é: se a máscara de cílios for resistente a água, você pode deixar o borrado secar e aí com um pente de sobrancelha ou uma escova de dente limpa — que você não usa para escovar o dente, claro —, você dá uma ‘varridinha’ depois que o borrado secou e ele sai com uma casquinha.”

Outra opção, é utilizar um pouco de hidratante onde está borrado e uma haste flexível com algodão na ponta para retirar o produto. “Tirar com hidratante vai facilitar passar maquiagem em cima de novo, não vai ficar aquele rastro que o demaquilante normalmente deixa”, explica Vanessa.