Em algum momento no passado, era super difícil encontrar boas opções de maquiagem sem testes em animais e com ingredientes responsáveis. Muitas eram importadas, poucos produtos chegavam por aqui, e as nacionais, muitas vezes, ainda deixavam a desejar. Contudo, com o crescimento do mercado de clean-beauty, unindo tecnologia, investimentos em performance e estéticas ultradesejáveis, é possível encontrar ótimas alternativas para quem busca um necessaire mais amigo da sua pele e do planeta. Testamos e aprovamos as 6 marcas de maquiagem veganas e cruelty-free de alta performance que você vê a seguir:

Rose Inc

Depois de anos cultivando uma audiência interessada em cuidados de beleza, a modelo Rosie Huntington-Whiteley lança, ao lado da Amyris — empresa líder em biotecnologia —, a Rose Inc. Recém-chegada ao Brasil, ela já faz sucesso pela fórmula de seus produtos, que mesclam skincare e maquiagem como nenhuma outra. “O clean beauty veio para ficar, mas a marca vai além e já nasce com o DNA de embalagens refil e produtos com texturas ultraleves e cores super pigmentadas”, compartilha a nossa colunista e maquiadora, Vanessa Rozan. Entre seus favoritos, estão o blush (R$ 239) que “vem com muita cor, mas é transparente”; os pincéis; e o tinted serum hidratante (R$ 299), com pigmento microencapsulado que “se mistura com a base de ácido hialurônico, esqualano e peptídeos conforme você vai aplicando o produto no rosto”. Sem surpresa, mas vale dizer: o catálogo é vegano e cruelty-free, como qualquer outra marca jovem no mercado hoje em dia. Disponível com exclusividade na sephora.com.br

CARE

Mais conhecida pelos seus produtos de skincare, a marca brasileira criada por Patrícia Camargo e Luciana Navarro possui ótimos itens de maquiagem. Seguindo a proposta multifuncional e descomplicada dos séruns e óleos, o DUO (R$ 125) é blush, iluminador, batom e sombra. Ele é ótimo para looks do dia a dia e para quem não curte muito criar makes muito pesadas. Outro destaque é o recém-lançado lápis-sombra (R$ 99), desenvolvido em parceria com Vanessa Rozan. Com ponta macia, você pode usá-lo em toda a pálpebra ou só para delinear os contornos dos olhos. A pigmentação se constrói por camadas de aplicação, caso queira algo diurno ou mais noturno.

Simple Organic

Outra marca brasileira de bastante excelência (e referência) no mercado nacional de beleza, a Simple Organic é hit entre as pessoas que buscam alternativas clean beauty de alta performance. Ela pode também ser mais conhecida pelos produtos de skincare – tipo as soluções de Gaba e Niacinamida —, mas saiba que a empresa criada pela publicitária Patrícia Lima, em 2017, desenvolveu ótimos produtinhos de make. Fique de olho no Primer Blur Effect (R$ 125), no Glow Iluminador em Pó (R$ 79) e no Pó Lacre Universal (R$ 75) — best-seller translúcido com acabamento matte, o fixador de maquiagem ainda controla a oleosidade da pele. O comprometimento com a pauta ambiental vai além das fórmulas limpas, tanto que a marca foi convidada pela ONU para participar da COP27, no Egito, neste ano. Demais!

Rare Beauty

Selena Gomez é conhecida por falar abertamente sobre pressão estética e o quanto a indústria do cinema (da música, da moda, da beleza, e todas as intersecções) é tóxica para as mulheres, principalmente. Com um mote completamente contrário, caminhando para longe dos “padrões irrealistas de perfeição”, ela lançou a sua Rare Beauty. Na linha de não tentar esconder nada com os produtos e apenas enaltecer a individualidade de cada um, a marca tem ótimas opções para produções mais naturais, mas nem por isso, menos eficientes. O Blush Líquido (R$ 149) e o Iluminador Líquido (R$ 159) são os grandes queridinhos, mas no catálogo você encontra sombras, batons dos mais diversos formatos, bases de cobertura fina e natural, bronzers e até pincéis. Disponível com exclusividade na sephora.com.br

A jovem marca, lançada em agosto deste ano, pela jornalista especializada em beleza Vic Ceridono é um deleite para quem não só gosta de beleza, mas também de estética. A linha de produtos ainda está em expansão, mas já é possível vislumbrar o que pode vir por aí. O Stick Tudo (R$ 149), por exemplo, foi especialmente desenvolvido para boca, olhos e bochechas. “Nossa, mas isso tem aos montes no mercado”, você pode pensar, e com razão. Porém, a diferença é a ergonomia da embalagem (linda, aliás), que não estranha os movimentos independente de onde será aplicado. Agora, o lançamento do Duo Sticker (R$ 239) se soma aos batons que também compõem o catálogo. O produto tem, de um lado, um primer matificante sem cor, que absorve a oleosidade e disfarça a aparência de linhas finas e poros, e, do outro, um balm transparente que ilumina e deixa um viço no rosto. Ambos podem ser usados antes da maquiagem ou depois, para retoques. O resultado é bastante impressionate.

Kylie Cosmetics

Invariavelmente, todo mundo acompanha o que acontece no clã Kardashian-Jenner. E com a marca de maquiagem da Kylie Jenner não foi diferente. Fundada em 2015, com apenas um produto, o Kylie Lip Kit (R$ 299, foto) — esgotado em menos de um minuto para a surpresa de ninguém —, a Kylie Cosmetics é um hit. Chegada ao Brasil em maio deste ano, ela traz no catálogo excelentes opções de skincare (oi, espuma de limpeza facial!), mas ganha o público pela performance de suas maquiagens, de alta cobertura, alta textura, alta pigmentação, alta alta alta… Tudo com base nas necessidades de um público mais jovem que é a Geração Z. Disponível com exclusividade na sephora.com.br